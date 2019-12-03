Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и трех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 4 декабря временами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 80-85%», — говорится в распространенном во вторник штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в среду местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 4 декабря ожидается туман, гололед. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«4 декабря по Актюбинской области местами сохраняются туман, низовая метель, гололед. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.

4 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

«В Уральске 4 декабря ожидается низовая метель. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.