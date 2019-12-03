Отказаться от субсидирования производства мяса, яиц, кумыса и шубата планирует МСХ РК

Нур-Султан. 3 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Отказаться от субсидирования производства мяса, яиц, кумыса и шубата планирует министерство сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщил глава МСХ Сапархан Омаров.

«Начиная с 2017 года мы начали отходить от товарно-специфических субсидий в растениеводстве. Так, сначала мы отказались от субсидирования зерновых, затем масличных и овоще-бахчевых культур. Теперь планируем исключить субсидии на мясо, яйцо, кумыс, шубат, поскольку по этим товарам имеется уровень самообеспеченности», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что высвободившиеся средства будут перераспределены внутри отрасли.

«При этом освобождаемые средства останутся в отрасли, то есть они не уменьшатся и никуда не уйдут, будут перераспределены на приоритетные направления, к примеру, закуп племенного маточного поголовья, а также субсидии только по импортозависимым позициям – молоко, мясо птицы, сахарная свекла», — отметил он.

По словам министра, базовые субсидии также будут направлены на удешевление части стоимости семян, удобрения и средства защиты растений, субсидирование затрат бизнеса на проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ.

Он отметил, что субсидии должны быть лишь временной мерой господдержки.

«Субсидии на единицу продукции создают эффективные экономический стимул для наращивания производства продукции. Однако этот вид господдержки должен носить временный характер до насыщения внутреннего рынка. Инвестиционные субсидии будут стимулировать обновление машинно-тракторного парка, строительство и модернизацию новых предприятий сфере агропромышленного комплекса, включая вопросы импортозамещения и реализации потенциала. То есть сейчас 39 инвестиционных паспортов, по которым частично возмещается часть вложенных инвестиций», — сообщил министр.

Кроме того, он попросил премьер-министра РК Аскара Мамина, чтобы правительство закрыло долги МСХ по инвестиционным субсидиям.

«Хотелось бы, чтобы правительство поддержало закрытие долгов по инвестиционным субсидиям на сумму Т28,5 млрд. Вместе с тем у нас еще есть задолженность по субсидированию животноводства в сумме Т36,8 млрд, имеется остаток долга по инвестиционным субсидиям в сумме Т11,7 млрд. Это дополнительная потребность в субсидиях имеет длящийся характер, который на протяжении нескольких лет переходил из года в год. Просим поддержать, так как бизнес вложил инвестиции в агропромышленный комплекс и рассчитывал на эти субсидии своих бизнес-планов», — сказал Омаров.