Четыре земельных участка площадью 11,6 тыс. га под Байконыром выведут из аренды России

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. га под Байконыром выведут из аренды России, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов.

«Протоколом выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тыс. га. (…) Ратификация протокола необходима для завершения процедуры вывода указанных участков из перечня объектов, переданных в аренду Российской Федерации», — сообщил Курманов в среду на расширенном заседании комитета мажилиса по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий по проекту закона «О ратификации протокола о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством РК и правительством РФ от 10 декабря 1994 года».

По словам вице-министра, два участка площадью 1740 га выводятся из аренды России для расширения поселка Торетам Кармакшинского района, еще два участка площадью 9950 га – для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (4830 га), железной дороги Алматы – Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу – Шымкент» (5120 га).

«Протокол подписан 9 ноября 2017 года в рамках 14 форума по региональному сотрудничеству двух стран с участием президентов в Челябинске. Протокол направлен на изложение приложения №2 к договору аренды в новой редакции. В приложении №2 к договору аренды отражены координаты технологических и технических объектов комплекса «Байконур», районы падения отделяющихся частей ракет-носителей», — добавил он.

Также Курманов отметил, что вывод указанных участков не приводит к сокращению размера ежегодной арендной платы со стороны России.

По итогам заседания комитета рекомендовано передать законопроект на рассмотрение сената парламента РК.