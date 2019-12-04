Строительства на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра не будет – акимат

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Динара Халдарова. Строительства на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра не будет, сообщили в пресс-службе акимата города.

«На днях управление городского планирования и урбанистики Алматы отозвало ранее выданные предпроектные разрешительные документы, что означает – строительства на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра не будет», — разъяснили в среду в пресс-службе акимата Алматы ранее распространенную информацию о приостановке строительства жилого комплекса на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра.

Ранее сообщалось, что 29 октября в ходе расширенного совещания о развитии города президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить плотную застройку в центральной части Алматы. В связи с этим строительство многофункционального жилого комплекса по адресу восточнее пр. Назарбаева, севернее ул. Кабанбай батыра было приостановлено. При этом, как отметили в пресс-службе акимата Алматы, «управлением городского планирования и урбанистики Алматы на основании Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» направлено уведомление об отзыве раннее выданных предпроектных разрешительных документов в установленном законом порядке».

Напомним, 29 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы отметил, что не согласен с возведением отеля Rixos Almaty на месте снесенного в 2006 году Дворца пионеров (исторического здания ТЮЗа на пр. Абылай хана). Также он отметил, что не может согласиться со сносом кинотеатра «Алатау». В этой же связи «спорным решением» глава государства назвал ликвидацию трамваев в Алматы: по его мнению, надо было отремонтировать пути, обновить подвижной состав и оставить трамвайное сообщение. Исходя из этого, глава государства распорядился запретить плотную застройку в центральных частях Алматы, а вместо этого увеличивать количество парковых зон, а также прекратить «любимое занятие казахстанцев – рубить деревья».