Зарплаты в МФЦА на уровне «Байтерека», около $5 тыс. – Келимбетов

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Азиза Жамалиева/Владимир Радионов. Зарплаты персонала Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) составляют в среднем $5 тыс., сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

«Зарплаты у нас на уровне «Байтерека» (АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» – КазТАГ) (…). В среднем управленческий персонал, я думаю, в «Байтереке» получает где-то около $5 тыс.» — сказал Келимбетов в кулуарах заседания мажилиса парламента РК в среду.

При этом отдельно глава МФЦА сказал, что бонусов у персонала центра нет.

Как сообщалось ранее, в 2020-2022 годы на развитие МФЦА предусмотрено Т36 млрд. По словам первого вице-премьера РК – министра финансов РК Алихана Смаилова, предполагалось, что ежегодно на МФЦА будет выделяться по Т20 млрд, но сокращение затрат произошло, потому что, во-первых, биржа МФЦА с 2020 года отказалась от финансирования со стороны государства, во-вторых, капитальные затраты, связанные с разработкой IT-программ, привлечением консалтинговых услуг, уменьшаются. Смаилов уверил, что в дальнейшем эта сумма будет сокращаться и будет оставаться только в пределах содержания тех органов, которые в МФЦА предусмотрены: то есть их заработной платы, командировочных расходов.