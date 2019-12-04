Дело в отношении акима Бостандыкского района в адмсуде Алматы приостановлено

Алматы. 4 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан/Динара Халдарова. Дело в отношении акима Бостандыкского района Алтая Рахимбетова в административном суде Алматы приостановлено, сообщил ИО пресс-секретаря Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

«В административном суде (Алматы – КазТАГ) рассматривалось дело в отношении Алтая Рахимбетова. На последнем процессе, который был 18 ноября, со стороны Алтая Рахимбетова было ходатайство о приостановлении рассмотрения дела. Поскольку дело также аналогичное рассматривается в экономическом суде (Алматы – КазТАГ) по поводу итогов конкурса госзакупок, собственно, из-за которых дело в административном (суде – КазТАГ) начало рассматриваться. Как только это дело будет рассмотрено в экономическом суде, дальше уже непосредственно я могу сообщить Вам дополнительно, но на данный момент рассмотрение дела в отношении Рахимбетова в административном суде приостановлено», — сообщил Жарылкасын в среду по телефону корреспонденту агентства.

Он не смог сказать, когда закончится рассмотрение дела в экономическом суде Алматы, так как это «непосредственно вопросы отправления правосудия».

«Да-да, у них есть месячный срок, но они могут и продлить, поэтому я не могу сказать, когда именно. Но как только они закончат, с этого момента я могу Вам сообщить результат решения суда экономического и позже уже дать дополнительно информацию касательно его дела в административном суде», — пообещал ИО пресс-секретаря горсуда.

Он напомнил, что Рахимбетов подозревается по ч. 6 ст. 207 (нарушение требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в части неприменения критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение, а равно их неправильный расчет – влекут штраф на должностных лиц в размере 50 МРП) КоАП РК.

«Дело поступило в административный суд 23 октября. Инициатором дела был департамент внутреннего государственного аудита по Алматы. Участники аукциона остались недовольными результатами конкурса по проведению ремонтных работ во дворах Бостандыкского района. На данный момент дело приостановлено. Оно будет возобновлено после того, как в экономическом суде вопросы касательно именно самого конкурса (рассмотрят – КазТАГ)», — резюмировал Жарылкасын.