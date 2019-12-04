Осадки, туман и гололед ожидаются в большинстве областей Казахстана в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ — Осадки, туман и гололед ожидаются в большинстве областей Казахстана 5-7 декабря, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атлантические циклоны с большими запасами тепла и влаги начали смещаться через северные районы Европейской части России на Западную Сибирь. А связанные с ними атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду в Казахстане. Поэтому в предстоящие трое суток в большинстве областей республики ожидаются мокрый снег, снег, туман, гололед», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Согласно прогнозу, в северных, центральных и восточных районах ожидаются сильный западный ветер и метель, но температура воздуха при этом сохранится выше средней многолетней.