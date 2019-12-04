В Алматы приостановили строительство ЖК на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра

Алматы. 4 декабря. КазТАГ — В Алматы приостановили строительство жилого комплекса (ЖК) на пересечении пр. Назарбаева и ул. Кабанбай батыра, сообщает пресс-служба акимата города.

«29 октября в ходе расширенного совещания о развитии города президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить плотную застройку в центральной части Алматы. В связи с этим строительство многофункционального жилого комплекса по адресу восточнее пр. Назарбаева, севернее ул. Кабанбай батыра было приостановлено», — говорится в сообщении в среду.

При этом, как отметили в акимате, «управлением городского планирования и урбанистики Алматы на основании Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» направлено уведомление об отзыве раннее выданных предпроектных разрешительных документов в установленном законом порядке».

Напомним, 29 октября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Алматы отметил, что не согласен с возведением отеля Rixos Almaty на месте снесенного в 2006 году Дворца пионеров (исторического здания ТЮЗа на пр. Абылай хана). Также он отметил, что не может согласиться со сносом кинотеатра «Алатау». В этой же связи «спорным решением» глава государства назвал ликвидацию трамваев в Алматы: по его мнению, надо было отремонтировать пути, обновить подвижной состав и оставить трамвайное сообщение. Исходя из этого, глава государства распорядился запретить плотную застройку в центральных частях Алматы, а вместо этого увеличивать количество парковых зон, а также прекратить «любимое занятие казахстанцев – рубить деревья».