Fitch изменил рейтинги ряда крупных финучреждений Казахстана

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «Халык Банк» (Halyk) и его дочерней компании «Халык Финанс» с уровня «BB» до «BB+» с прогнозом – «позитивный», изменило прогноз по рейтингам ForteBank со «стабильного» на «позитивный» и подтвердило РДЭ на уровне «B», а также подтвердило РДЭ «дочки» «Сбербанка России» на уровне «BBB-» и АО «АТФ Банк» на уровне «B-», с прогнозом «стабильный», сообщает агентство.

Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте и рейтинг поддержки (СР) «дочки» «Сбербанка РФ» зависят от поддержки, которую банк может получить от «Сбербанка России», и которую аналитики агентства оценивают как высокую, но оценивают «Сбербанк Казахстан» на одну ступень ниже материнской компании.

РДЭ «Халык Банк» и ForteBank обусловлены их финансовой мощью.

РДЭ «АТФ Банк» и рейтинговые уровни поддержки «АТФ Банк», ForteBank и «Халык Банк» обусловлены мнением Fitch, что существует ограниченная вероятность того, что эти банки получат поддержку от Казахстана, учитывая их умеренное системное значение.

Качество активов банков, по мнению Fitch, подвержено рискам операционной среды, возникающим из-за случайных пузырей цен на активы и, как правило, долгосрочного корпоративного кредитования, часто с льготными периодами по основным выплатам. Срок выдачи новых обесцененных кредитов в последние два-три года был ограниченным, хотя банки подвергаются риску унаследованных проблемных активов, которые еще могут привести к дополнительным убыткам от обесценения.

Fitch может обновить рейтинги «Халык Банк», ForteBank, «Сбербанк Казахстан» и «АТФ Банк», если сумма чистых обесцененных кредитов, ссуд второго уровня и других проблемных активов существенно сократится либо в результате восстановления, либо из-за более глубокого обеспечения. Это, скорее всего, относится к «Халык Банк» и ForteBank, о чем свидетельствуют позитивные прогнозы по их рейтингам. И наоборот, возобновление давления на качество активов, приводящее к существенному увеличению проблемных активов, может привести к негативному рейтинговому воздействию на эти банки.

Если риски качества активов в «АТФ Банк» разрешаются посредством значительной поддержки со стороны государства, тогда его VR (рейтинг жизнеспособности – КазТАГ) может быть понижен до «f», чтобы отразить существенный дефицит капитала, и одновременно повышен до рейтинга, отражающего пост-поддержку банковского кредитного профиля.