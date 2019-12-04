Разработать национальный план по снижению продовольственной инфляции предлагают в РК

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Разработать национальный план действий по снижению продовольственной инфляции в Казахстане предложили депутаты мажилиса, передает корреспондент агентства.

«Фракция «Народные коммунисты» считает необходимым разработать национальный план действий по снижению продовольственной инфляции. Считаем, что экономическая доступность продовольствия для населения должна стать приоритетом социально-экономической политики государства и продовольственной безопасности страны», – говорится в депутатском запросе на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном депутатом мажилиса Айкыном Конуровым в среду.

По данным депутата, сегодня впервые за много лет доля расходов на продовольствие превысила 45% доходов почти половины граждан Казахстана, а по данным статкомитета СНГ, по сравнению с декабрем 2018 года по росту цен на продовольственные товары Казахстан обогнал все страны СНГ, за исключением Таджикистана, Молдовы и Узбекистана.

«Правительство полагает, что оперативно отреагировало на осенний скачок цен на продовольствие: определены и привлечены к ответственности должностные лица, созданы очередные комиссии, приняты экстренные меры по стабилизации цен на продукты, заявлено о начале работ над долгосрочными механизмами предотвращения подобных ситуаций. Коммунисты провели анализ предыдущего опыта правительства, и с большей долей вероятности можно предположить, что необходимый для общества эффект не будет достигнут. Сегодня все предпринимаемые меры являются разрозненными и несистемными, они не ориентированы на предотвращение роста цен, не подкреплены изучением структуры ценообразования, включая затраты производителя, логистику, электроэнергию, топливо и иные затраты», — полагает парламентарий.

Между тем, по словам мажилисмена, в современных условиях даже в развитых станах признана необходимость регулирования продовольственных рынков, потому что есть направления, которые не могут быть отданы на откуп либеральным принципам ценообразования.

«На территории Евросоюза до 84% заняты сельским хозяйством, и еврокомиссия предлагает адекватные гибкие условия поддержки производителям. Разработана система поддержки сельского хозяйства до 2027 года. Причем она ориентирована на всестороннюю поддержку мелких и средних хозяйств», — привел Конуров пример разумной, на его взгляд, модели регулирования цен на продовольствие.