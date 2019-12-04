Ни один госорган в РК не отвечает за реализацию программ борьбы с опустыниванием

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане ни один госорган не отвечает за реализацию программ по борьбе с опустыниванием, считает депутат мажилиса Куралай Каракен.

«Для Казахстана, большая часть которого расположена в зоне недостаточного увлажнения, проблема опустынивания является крайне актуальной. По имеющимся оценкам, около 75% территории страны подвержены повышенному риску экологической дестабилизации. (…) Однако конкретный уполномоченный орган по данной проблеме не определен, нет четких целевых индикаторов, позволяющих отслеживать динамику изменения площадей пустынь и деградированных земель», — сказала Каракен на заседании мажилиса в среду, озвучивая запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Она отметила, что в Казахстане отмечается устойчивая тенденция к ухудшению качества земель – из 188,9 млн га пастбищ страны крайняя степень деградации наблюдается на 26,6 млн га.

По словам парламентария, на борьбу с опустыниванием были потрачены десятки миллионов долларов США.

«В 1997 году нашей страной была ратифицирована конвенция по борьбе с опустыниванием Организации объединенных наций, в соответствии с которой должна была осуществляться национальная программа действий по борьбе с опустыниванием, принятие эффективных мер по повышению продуктивности земель восстановление сохранению и устойчивому рациональному земельных и водных ресурсов. По линии этой конвенции за последние 10 лет в Казахстане при финансовой поддержке международных агентств были реализованы проекты, направленные на снижение последствия опустынивания на общую сумму более $85 млн. Однако они имели локальный характер и не получили широкого распространения», — отметила депутат.

По ее данным, с 2005 года было утверждено несколько программ, направленных на борьбу с опустыниванием.

«С 2005 по 2014 годы правительством были утверждены три программы, нацеленные на реализацию проблем по опустыниванию. При этом, программа борьбы с опустыниванием республики Казахстан на 2005-2015 годы, не достигнув указанных результатов, была поставлена на утрату в связи с утверждением последующей, которая, в свою очередь, лишь частично касалась деградации земель. Третья – «Жасыл даму» – опосредованно направленная на борьбу с опустыниванием, перестала действовать по итогам ревизии в связи с низким уровнем эффективности ее реализации», — сообщила мажилисвумен.

По ее словам, за три года программа была профинансирована на сумму Т150 млрд, однако «итоговая отчетность по упомянутым программам не была представлена в связи с тем, что все документы были поставлены на утрату».

В связи с этим Каракен обратилась с просьбой к Мамину определить ответственный уполномоченный орган по борьбе с опустыниванием, усилить ответственность местных исполнительных органов за реализацию мер по борьбе с опустыниванием, предоставить отчет о выполнении национальной программы по борьбе с опустыниванием с указанием эффективности принятых программ и выделенных финансовых средств за 20 лет ее реализации.