Генпрокурор не смог засудить ученого, сделавшего «Казатомпром» лидером урановой отрасли

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов не смог засудить ученого-ядерщика Галымжана Мамытбекова, сделавшего АО «НАК «Казатомпром» лидером урановой отрасли, сообщает «Время».

«Постановляем: приговор судебной коллегии по уголовным делам суда Алматинского городского суда в отношении Мамытбекова оставить без изменения, а протест генпрокурора – без удовлетворения. Материалы и причастность Мамытбекова к совершению преступлений не доказаны», — огласил вердикт председательствовавший на процессе судья Верховного суда Абдирашид Жукенов.

Таким образом, известного химика, обладателя национальной премии «Золотой гефест» Мамытбекова, который провел за решеткой почти три года, а затем был полностью реабилитирован, судили уже в пятый раз. Генпрокурор Нурдаулетов требовал отменить оправдательный приговор. В случае победы главы надзорного органа, ученого могли обязать досидеть тюремный срок и выплатить истцам («Казатомпром») Т50 млн.

«Все началось в 2012 году. Следствие заявило, что группа лиц из Института высоких технологий, включая автора разработки по добыче урана Галымжана Мамытбекова, похитила у «Казатомпрома» крупную сумму. Ученому вменили ущерб в Т500 млн, но потом сумма снизилась сначала до Т83 млн, а затем и до Т50 млн. Следствие велось два года, и в январе 2016 года ученого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Как отмечается, после жалобы председателю Верховного суда, в которой исследователь предоставил документальные доказательства своей непричастности к хищению, дело пересмотрели в Алматинском городском суде, где срок ученому скостили до трех лет шести месяцев. Отсидев на тот момент уже почти три года, Мамытбекова освободили досрочно. Он подал еще одну жалобу в ВС, после чего дело снова направили в Алматинский горсуд, где ученого все-таки признали невиновным и полностью оправданным, а в удовлетворении иска «Казатомпрому» отказали.

«Протест генпрокурора – это попытка защитить честь мундира. Мой подзащитный уже взыскал материальный ущерб в размере Т11 млн, сейчас мы будем ставить вопрос о моральном ущербе и привлечении к уголовной ответственности следователя Абдраимова, который допустил множество нарушений и вынуждал Мамытбекова оговорить руководителей взамен на свободу. Но за свою порядочность Мамытбеков поплатился сроком. Ну и, соответственно, наказание понесут сотрудники прокуратуры, которые курировали это следствие и поддерживали обвинение во всех судебных инстанциях. Поэтому протест логичен по-своему», — сказал до начала процесса адвокат ученого Толенды Бексултанов.

На процессе в Верховном суде обвинитель Марат Нурмухамедов зачитал протест генерального прокурора, который поддержали юристы «Казатомпрома», на рудниках которых, как отмечается, продолжают применять открытия профессора, удостоенные национальной премии.

«Казатомпром», являясь потерпевшей стороной, полностью поддерживает прокурорский протест в полном объеме и настаивает на неотвратимости наказания! Просим учесть, что «Казатомпром» является субъектом квазигоссектора и ущерб понесенный можно считать ущербом государству», — утверждал в суде представитель нацкомпании Максим Сабитов.

Однако вердикт Верховного суда является окончательным и обжалованию уже не подлежит.

«Когда пришел протест генпрокурора, у меня первое сожаление было о том, что я не уехал сразу же из страны. Туда я бы отправился не за хорошей жизнью, а чтобы реализоваться как исследователь. Остальная часть меня особо не интересует – как там живут: богато, бедно – не суть. Какие дальнейшие планы? Буду заниматься исследовательской работой, ни на что другое я не способен. Ко мне поступали предложения о работе, но так как я не был уверен в своем будущем, я на особые контакты не шел. Я вот только с 1 ноября официально зачислен на работу. От различных институтов «Казатомпрома» тоже поступали предложения, но я не хочу там работать», — сказал Мамытбеков после процесса.

Он признался, что не очень уверен, что сможет полностью реализоваться в Казахстане.

«Но мне надо работать, потому что, пока я сидел в тюрьме, банк выставил мне штраф в $30 тыс. за неуплату ипотеки, а часть участка забрали соседи», — сказал ученый.

Сообщается, что до следствия Мамытбеков успел запатентовать 10 своих разработок. В частности, он изобрел формулы снижения расхода серной кислоты в 50 раз при добыче урана, а также придумал технологию снижения себестоимости ремонтно-восстановительных работ скважин.

«Именно благодаря этим разработкам «Казатомпром» в 2012 году стал вторым в мире по добыче урана», — уточнил адвокат Бексултанов.

На момент начала следствия в отношении Мамытбекова «Казатомпромом» руководил Владимир Школьник (2009-2014 годы). Обвинительный приговор в отношении Мамытбекова суд вынес уже в период правления «Казатомпромом» Аскара Жумагалиева (2015-2017 годы). Сейчас (с 2017 года) нацкомпанией руководит Галымжан Пирматов. Отметим, что, согласно нормам, все исковые документы от потерпевшей стороны подписывают первые руководители.