Сейчас турецкие лидеры не скрывают того, что хотели бы возродить некогда утраченное величие Османской империи

Сайт французского международного радиоканала RFI опубликовал статью под названием «La Turquie accuse Emmanuel Macron de soutenir le terrorisme» — «Турция обвиняет Эммануэля Макрона в поддержке терроризма».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
В предисловии к ней говорится так: «В четверг турецкий министр иностранных дел обвинил Эммануэля Макрона в поддержке терроризма. Турция оказалась далеко не в восторге от высказываний французского президента, негативным образом характеризующих ее недавнее наступление на позиции курдских сил в Северной Сирии».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «На состоявшейся в четверг в Елисейском дворце после переговоров с генеральным секретарем НАТО пресс-конференции Эммануэль Макрон раскритиковал Анкару за то, что она не проявляет «солидарности» и не взаимодействует должным образом со своими западными союзниками.
Президент Франции в частности обвинил Турцию в том, что она своим недавним наступлением в Сирии «поставила под угрозу» борьбу против группировки Исламское Государство. Эта турецкая интервенция была направлена против курдской ополченческой армии, которую Анкара считает террористическим формированием, хотя оно в то же время проявляет себя как ключевой партнер антиджихадистской коалиции.
Несколько часов спустя шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу резко раскритиковал Эммануэля Макрона, назвав его «спонсором террористической организации». Турецкий министр обвинил французского президента в желании создать «террористическое государство» на севере Сирии посредством оказания поддержки этим курдским силам».
Существующая поныне модель взаимоотношений западноевропейских держав и Турции восходит корнями к временам окончания I мировой войны и распада Османской империи. Тогда ситуация была совсем иной. Версальский мирный договор, официально завершивший I мировую войну, включал в себя Статут Лиги Наций, санкционировавший учреждение международной мандатной системы, призванной легализовать раздел Османской империи, контролировавшей еще в 1914 году значительную часть Ближнего Востока. В результате Великобритания получила мандаты на управление Палестиной (включая Трансиорданию) и Месопотамией (Ираком), а Франция — мандат на управление Сирией (включая Ливан).
После II мировой войны политическая карта Ближнего Востока претерпела новые изменения. К тому же Великобритания и Франция утратили статус великих колониальных держав. Но официальный Париж по сию пору сохраняет некоторый апломб в практике ведения отношений с официальной Анкарой. И он (этот апломб) больше всего проявляется в случаях, касающихся турецко-сирийских взаимоотношений. Официальный Париж при таких ситуациях, бывает, ведет себя так, будто бы до сих пор на нем лежит ответственность за недопущение и малейших поползновений турок на сирийской территории. Официальную Анкару такая линия поведения, естественно, раздражает. Что и подтверждается вышеописанного характера реакцией Мевлюта Чавушоглу на критику Эммануэля Макрона.
Ведь сейчас турецкие лидеры не скрывают того, что хотели бы возродить некогда утраченное величие Османской империи. Первое дело на пути к такой цели – это добиться того, что западные политики перестали вести разговоры со своими турецкими коллегами высокомерным тоном победителей. Война, в которой Турция оказалась в ряду побежденных наций, завершилась более ста лет назад. Теперь, мол, уже наступили другие времена.
Издание Anadolu Agency опубликовало материал под названием «Strategist: Turkey rebuilds self-confidence» — «Стратег: Турция вновь обретает чувство уверенности в себе».
В нем говорится так: «Сейчас Турция, являвшаяся в прошлом страной, которой недоставало уверенности в собственных силах, берет под контроль свои границы и выбирает себе потенциальных союзников, заявил в среду основатель американского аналитического центра.
Руководитель Geopolitical Futures Дж. Фридман, прибывший в Стамбул с целью принять участие в проводимом там техническом саммите, сказал: «Десять лет назад… я написал нечто абсурдное: Турция превращается в великую державу».
«И люди говорили мне, что это невозможно, на такое турки в особенности не способны. Но это возможно, и это уже происходит», — заметил Фридман, указав на то, что, хотя Турция все еще не уверена в себе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается внушить нации веру в свои силы».
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