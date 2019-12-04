Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Специализированное учреждение Организации объединенных наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает ввести мораторий на манипуляции с геномом эмбриона человека, сообщает пресс-служба ООН.

«На фоне недавних сообщений о появлении на свет первых младенцев с искусственно измененным геномом, в ЮНЕСКО напоминают о необходимости соблюдать принципы, которые подтверждают ценность прав человека и человеческого достоинства. Участники прошедшего в понедельник в Париже круглого стола призвали ввести мораторий на редактирование так называемой зародышевой линии человека в репродуктивных целях», — говорится в сообщении в среду.

Сотрудница программы биоэтики и этики науки секретариата ЮНЕСКО Ирина Зубенко-Лаплант отмечает, что человечество живет в революционную – «пост-геномную» эпоху.

«После того, как в 2000 году было расшифрован ДНК, это открыло огромные возможности для генных технологий во всех практически областях. Как в медицине, прежде всего, так и в сельском хозяйстве – и в более широком смысле это влияет на наше общество в целом. Вопрос состоит в том, чтобы информировать людей, принимающих решения, политиков, а также широкую общественность, о том, какие последние достижения есть в науке в этой области и какие возможности они открывают перед нами, но, одновременно, и на какие вопросы, на которые всему обществу нужно найти ответы. Поэтому ЮНЕСКО и ее Международный комитет по биоэтике особое внимание уделяют изучению именно этической стороны вопросов, связанных с биотехнологиями, с геномом человека», — пояснила эксперт.

По ее словам, когда ученые пришли к пониманию того, как молекула ДНК может себя «отремонтровать», «то изменяя ее, они пытались сымитировать эту функция для того, чтобы расширить, в первую очередь, терапевтические возможности».

«Совсем недавно появилась технология редактирования генов, которая называется CRISPR-Cas9. Эта технология была заимствована у того, как бактерии защищают себя от вирусных инфекций. В отличие от других, эта технология является очень эффективной и достаточно простой: ее называют «молекулярными ножницами». Она позволяет точно определить, в каком месте существует проблема в генах человека. И позволяет как бы «сделать надрез» в этом месте с двух сторон, чтобы в дальнейшем сама оставшаяся часть молекулы смогла сама себя восстанавливать», — отметила Зубенко-Лаплант.

При этом, она подчеркивает, что в целом никто не выступает против редактирования генома человека.

«Эти технологии открывают большие возможности, особенно в том, что касается лечения редких, наследственных, тяжелых заболеваний. Другое дело, что эти технологии в настоящий момент дорогостоящие. Например, недавно был ребенок избавлен от слепоты. Для того, чтобы провести эту операцию понадобилось 800 тыс. евро, по 400 тыс. на каждый глаз. То есть эти технологии недешевые. Но они открывают колоссальные возможности для борьбы с редкими наследственными заболеваниями. В первую очередь такие возможности интересуют медицину», — подчеркивает спикер.

Вместе с тем, по ее словам, «ученые стремятся к тому, чтобы наука была этичной».

«Первая декларация, которая была принята в этой области, – декларация ЮНЕСКО о геноме и правах человека – в 1997 году. Она гласит, что манипулировать геномом человека можно только в превентивных целях и только в тех случаях, когда это действительно может оказать положительное влияние на здоровье уже родившегося человека. Что касается исследований на эмбрионе, то, например, Европейская конвенция о правах человека и биоэтике заявляет, что исследования на эмбрионе запрещены. Их надо всячески избегать, потому что если проводить эксперимент на геноме неродившегося человека, то вы влияете не только на еще не родившегося человека, делаете за него какой-то определенный выбор. Но также вы передаете устойчивый признак последующим поколениям. Поэтому ответственные научные исследования проводятся на уже рожденных людях», — отметила эксперт.

Она пояснила, что цель секретариата ЮНЕСКО – активно участвовать в процессе, который ведется в рамках группы, созданной Всемирной организацией здравоохранения, которая должна к 2020 году выйти с предложением какого-то глобального инструмента, определяющего общие подходы к редактированию генома живых существ.

«Наша роль, роль ЮНЕСКО, которая обсуждалась на круглом столе, сделать этот диалог как можно более широким», — добавила Зубенко-Лаплант.