Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Курс доллара США в среду относительно данных за вторник изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,5, а продажи – Т388.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т387,5, а продают по Т389,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,5, а продажи – Т388,5.

Официальный курс доллара США, установленный на среду Национальным банком Казахстана, составляет Т387,07.