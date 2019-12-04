«Будущее казахского языка: главное – не заболтать проблему». «Исторический облик Алматы пора заносить в Красную книгу». «На родине яблок – без Апорта?!». «От мёда до авиакомпаний: как первый премьер-министр Казахстана бизнесменом стал»

Сетевой Казахстан 4 декабря 2019г.

IA — CENTR . RU . Николай КУЗЬМИН – «Казахстан голосует «за» эффективность ЕАЭС» — Интеграция не отменяет национальные интересы. Она формирует новое пространство, в котором эти интересы могут быть реализованы с максимальной полнотой. При этом среди членов ЕАЭС заметны два различных подхода к евразийской интеграции. Если Россия сегодня проявляет больше интереса к наиболее выгодному позиционированию ЕАЭС в международной системе координат, то для Казахстана приоритетным является повышение эффективности союза. С точки зрения Казахстана, евразийская интеграция не должна угрожать политическому суверенитету его участников. Нурсултан НАЗАРБАЕВ неоднократно повторял тезис о том, что ЕАЭС направлен исключительно на решение экономических задач. Касым-Жомарт ТОКАЕВ стоит на тех же позициях, при этом требует повышения эффективности организации в решении конкретных экономических вопросов.

CAMONITOR . KZ . Сейткасым АУЕЛБЕКОВ, историк, кандидат философских наук – «Будущее казахского языка: главное – не заболтать проблему. Часть 2-я» — В первой части статьи я попытался обосновать несложную мысль, что развитие казахского языка – не только языковой вопрос. Что оно является частью более широкого комплекса проблем: рождения рациональной мысли, свободной от религиозной веры, широкого спектра социально-культурных процессов, предшествовавших возникновению письменности… Прекрасно понимаю, что развитие казахского языка в том виде, каким я его вижу, предполагает огромный труд. Понимаю также, что на это понадобится не одно десятилетие, потребуется жизнь нескольких поколений ученых: языковедов, философов, социологов, антропологов, а также писателей и поэтов. Но этот путь – единственный, если мы хотим, чтобы казахский стал «мыслящим» языком.

«Кризис нравственности в Казахстане: кто виноват и что делать?» — Советская система этических ценностей канула в прошлое, а новую мы так и не создали. Возникший вакуум стала заполнять религия, причем не всегда традиционная. Тому, как это повлияло на моральные качества наших граждан, мы посвятили недавний опрос на тему «Ислам и казахи: состоялось ли нравственное возрождение нации?». И хотя наши собеседники высказали разные мнения, в целом их оценки были негативными, а прогнозы пессимистичными. Поэтому мы решили продолжить дискуссию, но посмотреть на проблему с другого ракурса и попытаться найти ответы на вопросы: кто виноват и что делать? В гостях у нас преподаватель, журналист, эксперт по религиозным вопросам Арман КУДАБАЙ.

FORBES . KZ . Ардак БУКЕЕВА — «От мёда до авиакомпаний: как первый премьер-министр Казахстана бизнесменом стал» — Уже четверть века 68-летний Сергей ТЕРЕЩЕНКО занимается бизнесом, но имя его редко встретишь в деловой прессе. Среди бывших и нынешних партнеров экс-премьера много известных имен (например, бывший аким Акмолинской области Сергей КУЛАГИН или Серикжан СЕЙТЖАНОВ), однако у самой семьи Терещенко (часть пакетов участия вместе с оперативным управлением переданы дочерям Нине и Елене) компании небольшие и негромкие – производство продуктов питания, сельхозпереработка, гидроэнергетика, продажа авиабилетов и т. д. Мы разговариваем в тихом одноэтажном офисе через дорогу от Центрального парка культуры и отдыха в Алматы…

TIME . KZ . «Обжалованию не подлежит!» — Верховный суд поставил жирную точку в деле ученого-ядерщика Галымжана МАМЫТБЕКОВА, разработки которого сделали нацкомпанию “Казатомпром” лидером добычи урана в мире. Известного химика, обладателя национальной премии “Золотой гефест” Галымжана Мамытбекова, отсидевшего в неволе почти три года, а затем полностью реабилитированного, вчера снова судили, уже в пятый раз. На этот раз в ВС рассматривался протест генпрокурора страны Гизата НУРДАУЛЕТОВА, который требовал отменить оправдательный приговор. Трое судей, недолго посовещавшись в отдельной комнате, огласили приговор, который уже не подлежит опротестованию: — Постановляем: приговор судебной коллегии по уголовным делам суда Алматинского городского суда в отношении Мамытбекова оставить без изменения, а протест генпрокурора — без удовлетворения.

«И превратятся сёла в города?» — К 2050 году доля городского населения страны должна составить 70 процентов. Параллельно с этим в сельской местности будут создавать инфраструктуру, близкую к городской. В развитие сел в ближайшие семь лет планируется инвестировать 1,3 трлн тенге, что позволит увеличить доходы местных жителей на 25 процентов. Такие индикаторы содержит проект госпрограммы развития регионов, который обсудили вчера на заседании правительства.

«Акцизам быть, корпоративам – нет» — Предстоящее повышение зарплаты учителям и воспитателям, а также освобождение предпринимателей от налогов на три года сподвигли правительство повысить акцизы на бензин. Такое объяснение дал первый вице-премьер — министр финансов Алихан СМАИЛОВ.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Аварии на газонефтяных месторождениях. Как с ними борются в Казахстане» — Вывод однозначен: необходимо пересмотреть законодательство в сторону ужесточения требований к нефтедобывающим компаниям, обеспечить общественный контроль и мониторинг на всех месторождениях. Поскольку республика не имеет в достаточном количестве специального оборудования для ликвидации крупных нефтяных разливов, то необходима кооперация технических средств и сил, т. е. создание межгосударственной базы прикаспийских стран по реагированию на нефтяные разливы и нефтегазовые выбросы.

365 INFO . KZ . «Исторический облик Алматы пора заносить в Красную книгу» — Впервые в истории Казахстана сами горожане представили на суд общественности и властей проект реконструкции целого исторического квартала. Рассказывает Евгения МОРОЗОВА — член инициативной группы неравнодушных алматинцев.

«Пока село в депрессии, бегство молодежи в города неизбежно» — Трудоспособное сельское население уже не в состоянии прокормить детей и стариков: на 1 тысячу работников приходится по 549 малышей и 183 пенсионера. Заведующая отделом Казахского научно-исследовательского института экономики АПК и развития сельских территорий Шолпан АКИМБЕКОВА проанализировала состояние сел. Она констатирует негативную динамику внутренней миграции «село-город».

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «На родине яблок – без Апорта?!» — Ситуация с яблоневыми садами в предгорьях Заилийского Алатау дошла до того, что в нее вмешался глава государства! Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил взять на особый контроль вопрос сохранения яблоневых садов в рамках недавнего совещания по развитию Алматы: «Вопрос сохранения и культивации яблоневых садов в предгорьях Заилийского Алатау должен быть взят на особый контроль. Это же достояние нашего города Алматы и всего Казахстана. Необходимо провести инвентаризацию природоохранных зон в окрестностях города и навести строгий порядок в вопросах их использования. Акимату следует активизировать работу по озеленению города и возрождению легендарного алматинского апорта. Здесь же стоит задача восстановления знаменитого Ботанического сада – своеобразного символа нашего города».

DIALOG . KZ . «От Аягоза до Алматы: сплошной уголовный сюр с водоснабжением населения» — Во второй половине последнего осеннего месяца Комитет партийного контроля (КП) cамой грозной политической организации страны, партии Nur Otan подняла вопрос об эффективности использования бюджетных средств. Процитируем СМИ: «В частности, речь идет о реализации проектов по обеспечению населения питьевой водой. А средства, надо сказать, колоссальные – в 2011-2019 годах в сектор водоснабжения и водоотведения государством было инвестировано 850 миллиардов тенге». Далее сообщается, что партийцы «проштудировали материалы по итогам реализации государственных и региональных программ, результаты проверок ревизионных комиссий» на основе которых руководитель рабочей группы Сакен ЕСТАЙ… сообщил о вопиющем бездействии местных властей зафиксированных в Аягозском районе ВКО.

CARAVAN . KZ . «Наши антитабачники – самые ПРОтабачные в мире» — Идея приравнять (а еще лучше запретить) новую никотиносодержащую продукцию (IQOS, GLO, PLOOM, VELO, LYFT и т. д.) и обычные сигареты активно продвигается в казахстанском обществе. Антитабачные организации и откровенно вымогающие деньги блогеры используют множество популистских, но очень эффективных с точки зрения влияния на мнение общественности заявлений: якобы эти продукты одинаковые, поскольку там содержится табак, никотин.

LITER . KZ . «Как казахстанкам не «отрастить яйца» в борьбе за женское счастье – советы сексолога» — Liter.kz запускает цикл авторских материалов. В качестве ориентира мы взяли только те темы, о которых у нас принято говорить на кухне с выключенным светом. Новая колонка сексолога и мастера женских практик Виктории ТОПОЕВОЙ расскажет о том, как женщине всегда оставаться женщиной в современном обществе.

AZATTYQ . ORG . «Угольный регион в ожидании газификации: жалобы на дороговизну» — В Карагандинской области планируют начать газификацию частного сектора в трех городах. Жители региона, в котором привыкли отапливаться углем, добываемым на местных шахтах, жалуются на высокую, по их мнению, стоимость услуг по подключению к газу. В Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий считают, что из-за дороговизны работ по газификации потребление угля будет снижаться «медленными темпами».

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