Отговоркой назвали аргументы Аймагамбетова о низком уровне грамотности детей в Казахстане.

Нур-Султан. 4 декабря. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Отговоркой назвала аргументы министра образования и науки Асхата Аймагамбетова о низком уровне грамотности детей в Казахстане член комитета по финансам и бюджету мажилиса Ирина Смирнова.

«Знаете, ответ министра – это была такая вот отговорка. Не нужно отговаривать что-то, нужно понимать и анализировать что-то», — сказала Смирнова в кулуарах мажилиса в среду.

Она вновь акцентировала внимание на низких результатах Казахстана в международном исследовании PISA.

«Причем, по всем показателям мы упали, и по математической грамотности, и по читательской грамотности, и по естественно-научному направлению. Это очень серьезный сигнал», — сказала парламентарий.

Мажилисвумен считает, что новые подходы к образованию повлияли на результаты тестирования и это не нужно отрицать, наоборот, проанализировать и навести порядок в системе образования.

«Знаете, нам нет времени ждать до 2024 года. Мы видим результат. Эти дети, которые уже сегодня участвовали в PISA, они все уже учились по обновленным учебникам. С 2012 года учителя проходят курсы повышения квалификации, их учат как нужно преподавать. А где результат? Как раз семь лет прошло. И новые учебники, и новые подходы к образованию, а так как новые учебники – содержание иное. То есть, отказываться от того, что «мы здесь не причем»? Нет, мы здесь очень даже причем. И вот сейчас мы видим этот результат – мы внизу. И нужно это признать, нужно остановиться, и нужно честно все проанализировать и навести порядок в образовании», — подчеркнула депутат.

По ее словам, в учительство должны идти самые лучшие, для чего нужно увеличить заработную плату учителей.

«Для этого сегодняшний закон принимается, но дальше работать по нему теперь можно, теперь есть закон о статусе учителя. Туда нужно вносить изменения о том, что заработная плата учителя должна быть высокая. Чтобы каждый лучший пошел работать в школу» — заключила Смирнова.

Напомним, 3 декабря министр Аймагамбетов сообщил, что средний балл Казахстана в рейтинге PISA-2018 по читательской грамотности составил 387 баллов, математической – 423 балла и естественнонаучной – 397 баллов. По его словам, данные показатели власти «ожидали, и они намного ниже среднего по ОЭСР». Он призвал не делать поспешных выводов, «ведь за этими результатами стоят очень много факторов».