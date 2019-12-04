Политической инновацией назвал Токаев схему передачи власти в Казахстане

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Политической инновацией назвал президент РК Касым-Жомарт Токаев схему передачи власти в Казахстане.

«Мне трудно сказать в отношении передачи власти в России (в 2008 году, когда президентом был избран Дмитрий Медведев, а Владимир Путин на посту премьера сохранил свое влияние – КазТАГ), поскольку это другое государство. Но что касается Казахстана, то здесь действительно в некотором роде произошла политическая инновация. Поскольку сейчас мы имеем в лице Нурсултана Абишевича Назарбаева, отца-основателя Республики Казахстан, человека, который достоин большого уважения, лидера нации. Он исполняет роль лидера нации, на казахском языке это звучит как Елбасы. И он по-прежнему возглавляет Совет безопасности. Что касается меня, то я являюсь законно избранным президентом, главой государства, верховным главнокомандующим. Никаких противоречий между нами нет», — заявил он, отвечая на вопрос Жанны Немцовой по поводу ассоциации между тандемом Путин-Медведев и Назарбаев-Токаев для авторской программы «Немцова. Интервью» на Deutsche Welle.

Я не скрываю, продолжил глава государства, что мы консультируемся друг с другом.

«Порой я прошу его совета как человека, умудренного огромным опытом государственного управления. Поэтому в принципе у нас нет так называемого тандема. И он сам говорил, что здесь нет двоевластия, у нас нет тандема. Есть законно избранный президент. Недавно в ходе встречи с партийными руководителями Нурсултан Абишевич Назарбаев призвал всех объединиться вокруг нового президента. Я благодарен ему за это», — добавил президент РК.

На вопрос, в каких конкретно вопросах Назарбаев играет главную роль, Токаев ответил, что «да, действительно, Нурсултан Абишевич Назарбаев играет важную, если не сказать определяющую роль по стратегическим вопросам: внешняя и внутренняя политика».

«Но в то же время это человек, который глубоко понимает необходимость единоличного управления государством, поэтому вот что касается оперативного управления государством, а также с учетом того, что у меня большой опыт в области внешней политики, ну, и, кроме того, надо напомнить, что я работал и премьер-министром этой страны, в принципе, здесь каких-либо проблем нет. Я порой сам обращаюсь к нему с некоторыми вопросами, как нам лучше поступить и какого-либо ущерба для себя в этом не вижу», — отметил глава государства.

Кроме того, заметил президент РК, мы советуемся по некоторым кадровым вопросам, консультируемся, обмениваемся мнениями по вопросам внешней политики, интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В целом, по-человечески нам очень интересно разговаривать друг с другом. А ведь это основа того, что называется химией, а ведь это основа тесного взаимодействия между двумя руководителями. В то же время Нурсултан Абишевич сейчас планирует сосредоточиться на вопросах именно стратегического видения, причем, не только связанного с развитием Казахстана. Поскольку он человек эпохального масштаба, и он ведь, как написал один английский автор Джон Айткин, начал свою политическую карьеру еще при Хрущеве и закончил при Путине, поэтому ему есть, что сказать в отношении развития и регионов, и всего мирового сообщества», — подчеркнул Токаев.