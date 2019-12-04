Военные пенсионеры РК требуют признать неконституционными подзаконные акты по жилью

Алматы. 4 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Военные пенсионеры Казахстана требуют признать неконституционными подзаконные акты и изменить уже действующее законодательство по вопросу единовременных жилищных выплат, сообщает корреспондент агентства.

«Мы подали заявление о том, чтобы признали подзаконные акты неконституционными, потому что они дискриминируют ваши права. Судья Есильского районного суда города Нур-Султан Баталова просто не захотела его рассматривать и посчитала, что такое заявление не подлежит рассмотрению. Но мы то, как юристы, знаем, что это неправильно. Оно подлежит рассмотрению. После того, как мы обжаловали данное решение в суде апелляционной инстанции (судья Балагумарова), он отменил решение суда первой инстанции. Причем, аргументация была следующая: «вас лишили судебной защиты», — сказала адвокат Айман Умарова на пресс-конференции «Военные пенсионеры – бомжи» в Алматы в среду.

Причиной обращения, уточнил адвокат Тимур Тулеов, послужил ряд изменений в жилищное законодательство.

«В частности, в закон «О жилищных отношениях» в части обеспечения жильем военнослужащих, а также внедрение новых правил «О порядке расчета и предоставления единовременных жилищных выплат». Нововведения, на первый взгляд, хорошие, достаточно оптимальные, однако если копнуть немного глубже и посмотреть с другого ракурса, то затрагивают они, к сожалению, не всех. Касаются они лишь тех военнослужащих, которые выходят на пенсию или в отставку после января 2018 года. Соответственно, на лиц, вышедших на пенсию или ушедших в отставку до января 2018 года эти изменения в правилах никак не коснутся», — пояснил Тулеов.

Адвокат Умарова дополнила, что 23 октября была на приеме у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Когда глава государства спросил, какие у вас еще есть вопросы ко мне, я ему дала заявление об оспаривании законности подзаконных нормативно-правовых актов. И он пообещал дать соответствующее поручение. Потом я узнала, что наши письма были направлены по инстанции – премьер-министру, правительству и другим государственным органам. Что будет дальше, мы не знаем», — отметила она.

По ее словам, оспорить эти подзаконные акты нужно потому, что военных пенсионеров, которые могут остаться без жилья, «станет еще больше».

«Мы подавали заявление в Есильский районный суд Нур-Султана от имени 288 клиентов. В настоящее время их уже более 300, а когда наше заявление будет рассматриваться в суде первой инстанции, наверное, их станет еще больше», — убеждена Умарова.

По сути, дополнил Тулеуов, имеет место дискриминация военнослужащих.

«То есть тот, кто ушел на пенсию или в отставку и при этом не получил ни жилья, ни жилищных выплат до января 2018 года, не получит ничего. Тот же, кто выходит на пенсию после января 2018 года, тот имеет право на единовременные жилищные выплаты. Такая ситуация создает картину явной дискриминации, а именно нарушение статьи 14 Конституции РК о недопущении дискриминации в какой-либо форме», — заметил адвокат.

Когда министерство обороны говорит об обмене жилья, акцентирует Умарова, то это сознательная попытка ухода от основной темы.

«Раз по закону положены единовременные жилищные компенсации, то нужно их выплачивать. А когда они предлагают недостойное человека жилье, это для военных пенсионеров точно не вариант. Мало того, что они ущемляют их в правах, так еще предлагают какие-то странные обмены. Основное требование военных пенсионеров – это признать подзаконные акты неконституционными и изменить уже действующее законодательство», — резюмировала адвокат.

Напомним, в январе 2019 года в интернете было распространено видео, где протестующие требовали льготы и компенсации для действующих и отставных военных Казахстана. Действие на видео происходило в Алматинской области.

В числе требований к государству были выплата 100%-й денежной компенсации всем военным пенсионерам по Казахстану, в том числе тем, кто служили в закрытых военных городках, кто проживает в общежитиях в полном объеме за 23 года, одиноким женщинам-пенсионерам вооруженных сил – выплатить денежную компенсацию «в двойном размере», то есть по Т10 млн каждой женщине, каждый казахстанский действующий военнослужащий, который достиг пенсионного возраста, но продолжает службу, по мнению протестующих, должны получать по $70 в сутки при командировках, полный капитальный ремонт служебного жилья военных. Также активисты потребовали обеспечить военных правом жить в служебных квартирах до конца службы, без права их принудительного выселения.

Несколько дней спустя в ответе на официальный запрос КазТАГа минобороны сообщило, что в числе протестующих из-за ситуации с льготами и компенсациями нет действующих военнослужащих.

«На распространяемом видео – категория военных пенсионеров с выслугой в календарном исчислении на 1 января 2013 года более 10 лет, но менее 20 лет, которые не согласны с действующим законодательством в области обеспечения жильем. Среди них действующих военнослужащих, которые объявили протест и требуют улучшить льготы и компенсации для военных в Казахстане, нет», — сообщили в минобороны, отвечая на запрос.

Самое большое раздражение военных пенсионеров вызвало выступление в конце ноября 2019 года заместителя министра обороны РК Бауржана Тортаева на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в министерстве юстиции, где он презентовал концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих». В частности, Тортаев предлагал пересмотреть подходы по определению размера жилищных выплат военнослужащим.