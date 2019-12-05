МОН передаст МСХ функции по формированию грантов для сельхозотрасли РК

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ — Министерство образования и науки (МОН) РК передаст министерству сельского хозяйства (МСХ) РК функции по формированию грантов для сельскохозяйственной отрасли Казахстана, сообщает пресс-служба МСХ РК.

«Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. В соответствии с этими изменениями, минобразования и науки РК передаст минсельхозу право формировать объем, а также утверждать распределение и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским образованием. (…) Закон, закрепляющий указанное нововведение, был подписан Главой государства К.Токаевым 28 октября 2019 года, а норма, касающаяся формирования грантов на обучение, вступает в силу с 6 января 2020 года», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В минсельхозе считают, что «новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить справедливый отбор вузов, ведущих подготовку кадров, и, в целом, правильно концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их».

Напомним, закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК» направлен на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса и предусматривает более 800 поправок в 13 кодексов и 29 законов Казахстана.