Вы никогда еще не жили так широко, как сейчас

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Эксперты сделали открытие: в Казахстане существенно улучшилась обеспеченность населения жильем

Чем больше строится жилья в стране, тем лучше удовлетворяется потребность жителей республики в жилых квадратных метрах. Примерно такую закономерность обнаружили аналитики инвестиционного банка Halyk Finance.

Размер жилищного фонда в 2018 году вырос на 9 млн. кв.м до 356 млн., показав рост, соответствующий тенденциям последних лет. Поскольку в 2010 году жилищный фонд составлял 272 млн. кв.м, то аналитики ожидают, что за десятилетие его размер прибавит порядка 100 млн. кв.м, или почти 40% от его уровня в 2010 году.

Именно благодаря росту строительства произошло повышение обеспеченности жильем на 4 кв.м за 10 лет на душу населения. Сегодня в среднем на 1 человека приходится 22 кв.м. «Отметим, что среднее значение в 22 кв.м складывается исходя из примерно 19 кв.м на селе и 24 кв.м в городской местности. При этом если в г.Алматы данный показатель равняется 30 кв.м, то в Жамбылской области в сельской местности в два раза ниже – всего 15 кв.м», — отмечают аналитики. При этом, по их мнению, неравномерное развитие регионов страны накладывает свой отпечаток на показатель обеспеченности жильем. Сравнительные показатели обеспеченности и качества жилья в Казахстане достаточно скромные. Например, почти половина жилищ в стране, по данным статистики, не имеет подключения к системам центральной канализации.

Ну и, конечно, мы пока все еще отстаем от других стран не только в плане инфраструктурного комфорта, но и по абсолютному показателю. Так, в соседней России на 1 жителя приходится 26 кв.м, в Беларуси 27 кв.м, цифры поступательно увеличиваются до 34 кв.м в Прибалтике и 47 кв.м в Германии.

«Учитывая, что государство стимулирует жилищное и инфраструктурное строительство, можно ожидать сохранения тенденции улучшения ситуации с жильем в стране. В то же время в долгосрочном плане обеспечение населения жильем будет серьезно зависеть от доходов населения, источники роста которых ограничены вследствие неразвитости несырьевого сектора», — уверены авторы исследования «Рынок недвижимости 2019».

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Мощный разогрев строительной отрасли со стороны государства происходит благодаря и различным ипотечным программам, и росту инвестиций.

«Вместе с началом действия программы «7-20-25» и наращиванием объемов ипотечного кредитования со стороны Жилстройсбербанка по субсидируемым государством схемам, средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам упали до исторических минимумов в 8%, что почти в два раза ниже прошлогоднего уровня», — констатируют эксперты.

Причем, значительно возросла доступность приобретения жилья для людей с невысокими доходами. Эта опция обеспечивается повышенными расходами бюджета, профинансированными за счет налогов всего населения.

В результате резкого падения размеров ставок по ипотечным продуктам, а также благодаря мерам государства, направленных на повышение доходов населения, доступность приобретения жилья с использованием ипотеки резко выросла. Ежемесячный платеж по ипотеке относительно среднего дохода домохозяйства в стране из трех человек упал до 34% с 53% в прошлом году. А в городах Нур-Султан и Алматы размер данного платежа упал ниже 30% от среднедушевого дохода против 42% годом ранее.

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В то же время инвестиции в строительство жилья за 9 месяцев 2019 года выросли на 20,5% г/г. И это очень внушительное ускорение, поскольку в 2018 году инвестиции выросли лишь на 8%.

Сильный рост инвестиций поддерживается в основном за счет южных и западных регионов. Так, рекордсменом стал город Шымкент со своими +227%, в Атырауской области зафиксирован рост почти на 60%, в г.Алматы — около 30%. При этом снижение инвестиций происходило в северных областях.

«Ускорение роста инвестиций продиктовано устойчивым состоянием экономики – ВВП третий год подряд расширяется более чем на 4%, а также мерами стимулирования строительства жилья со стороны государства, которое преследует амбициозную цель по доведению показателя обеспеченности населения жильем в 30 кв.м на душу к 2030 году», — объясняют динамику аналитики

Объем инвестиций за 9 месяцев этого года слегка превысил 1 трлн. тенге, из них почти половина была обеспечена городами Нур-Султан, Алматы и Алматинской областью.

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Повышение доступности жилья также прослеживается при применении другой распространенной метрики – количества годовых зарплат, необходимых для приобретения жилья.

Для приобретения стандартной квартиры в 54 кв.м. по ценам первичного рынка в республике при текущем уровне средней зарплаты требовалось 6,8 лет, что лучше показателя в 7,4 лет прошлого года, и является наилучшим показателем с начала 2000-х. Однако аналитики отмечают, что в России данный показатель демонстрирует еще большую доступность – почти 5,5 лет, что объясняется менее выраженным пузырем на рынке недвижимости в соседней стране в прошлом.

В то же время, есть примеры еще более высокой доступности жилья – в США для приобретения дома с медианной стоимостью в $230 тыс. достаточно 5,2 годовых зарплат. А в соседней Канаде, где жилье существенно дороже, жилье менее доступно, чем в большинстве стран – для приобретения стандартной квартиры требуется копить деньги более 9 лет.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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