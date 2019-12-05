В минобороны РК прокомментировали сообщение командования «Запад» об астраханском казахе

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. В министерстве обороны (МО) РК прокомментировали сообщение регионального командования «Запад» об астраханском казахе.

«Ну, если мы будем об этом так говорить, то он обязательно случится. Во-первых, начнем с того, что тот, о котором вы говорите, достоверно, стопроцентно неизвестно еще, является ли этот человек (…) именно тем военнослужащим, который совершил подвиг именно в этот период событий, происходящих на Кавказе. Во-вторых, это военнослужащий другого государства – России, он гражданин Российской Федерации. И каким-то образом комментировать данный факт, наверное, с нашей стороны будет неэтично», — сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев в четверг в кулуарах сената, отвечая на вопрос корреспондента агентства о возможном международном скандале, который может случиться после распространения пресс-релиза командования «Запад» МО РК об этническом казахе, который в составе российских войск остановил грузинскую военную колонну в зоне Абхазско-Юго-Осетинского конфликта.

Отвечая на вопрос о гражданстве военнослужащего, замминистра отметил, «военнослужащего РК там не было»

«Поэтому это точно не наш военнослужащий и не наш гражданин. Другой информацией мы не располагаем», — резюмировал Дандыбаев.

Напомним, в результате военного конфликта в 2008 году Абхазия и Южная Осетия при активной военной поддержке России объявили о своей независимости от Грузии, но подавляющее число стран, в том числе Казахстан, отказались признавать указанные регионы в качестве независимых государств. Августовская война 2008 года привела к резкому росту геополитической напряженности в регионе, а также выходу Грузии из СНГ.

4 декабря региональное командование «Запад» министерства обороны РК распространило официальный пресс-релиз под заголовком «Солдат с фотографии, облетевшей все мировые СМИ, оказался уроженцем Атырауской области».

«Несколько лет назад интернет облетели фотографии отважного российского солдата, в одиночку перегородившего путь колонне грузинских военных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии. На днях депутат государственной думы России Алдар Дамдинов опубликовал в Facebook пост, в котором назвал возможное имя героя – Тасболат Ибрашев», — говорилось в сообщении казахстанских военных.

В пресс-релизе была описана хронология событий, при том, речь идет о российском военнослужащем.

Министерство иностранных дел РК в очередной раз подтвердило непризнание Казахстаном независимости Абхазии и Южной Осетии. Сам пресс-релиз регионального командования «Запад» в МИД комментировать не стали, рекомендовав обратиться за комментариями в министерство обороны. Однако пресс-секретарь минобороны Казахстана заявил, что находится в отпуске, запросив официальный запрос с пресс-релизом и отметив, что «не в теме этого случая».