Мы должны подготовиться к переходу на 12-летнее образование со всех сторон – МОН РК

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мы должны подготовиться к переходу на 12-летнее образование со всех сторон, заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«И когда мы говорим о 12-летке (переходе на 12-летнее образование – КазТАГ), поспешных решений в образовании быть не должно. Мы должны сначала подготовиться со всех сторон. Подготовить и педагогов, и базу, и ресурсы, и только потом переходить», — сказал Аймагамбетов в четверг в кулуарах сената.

Он напомнил, что говорил по данному вопросу президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Вы сначала подготовьте материально-техническую базу, решите вопрос с тем, что в классах сидит очень большое количество детей, надо подготовить учителей, учебники, программы, только потом переходите», — процитировал глава МОН поручение президента.

«Поэтому о том, чтобы, условно, завтра или на следующий год (нужно – КазТАГ) переходить на 12-летку, сегодня (об этом – КазТАГ) речи нет», — добавил глава ведомства.