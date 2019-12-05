Аймагамбетов о латинице: Минкультуры и спорта будет дорабатывать алфавит

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министерство культуры и спорта (МКС) РК будет дорабатывать алфавит казахского языка на латинице, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Пилотные проекты они на то и пилотные проекты. По итогам пилотных проектов как раз делаются определенные выводы. Сейчас дано поручение министерству культуры, чтобы дальше доработать, как только доработают, мы, после утверждения правил правописания и самого алфавита, соответствующую работу будем проводить», — сказал Аймагамбетов в четверг в кулуарах сената.

Министр отметил, что «де-факто и де-юре на сегодняшний день у нас есть поручение президента, который сказал, что надо доработать» проект казахского алфавита на латинской графике.

«И пока доработанного и утвержденного варианта нет. Поэтому говорить о том, что в 2020 году мы уже будем учиться в школах на латинице, не приходится. Потому что это долгий процесс. Сначала должны утвердить, потом будут емле ережелері – это правила. После этого будет «пилот». После этого мы должны будем провести соответствующую подготовку. Только после этого будут готовиться учебно-методические пособия, учебники. Это достаточно большая работа. Только после этого мы будем внедрять латиницу», — добавил Аймагамбетов.

Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle все три варианта казахского алфавита на латинской графике назвал неудачными.

«Было представлено три варианта латиницы на казахском языке. Три варианта являются, на мой взгляд, неудачными. Я дал поручение соответствующим ведомствам еще раз вернуться к рассмотрению латиницы, проявить научный подход, не спеша к 2025 году подойти к решению данной проблемы во всеоружии», — сказал Токаев.