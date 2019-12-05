Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Резкое ухудшение погоды ожидается в ближайшие дни в Нур-Султане и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 6-7 декабря ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 6, сутки 7 декабря порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Днем 6, сутки 7 декабря в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. 6 декабря местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 6-7 декабря местами ожидаются туман, гололед, метель.

«В Кокшетау 6 декабря временами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. Ночью и утром 7 декабря ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

6 декабря в Кызылординской области сохраняется юго-западный ветер местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%

«6 декабря в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5 тепла, местами 3 мороза», — сказано в сообщении.

Днем 6, сутки 7 декабря в Восточно-Казахстанской области, 7 декабря, ночью 8 декабря в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. 6 декабря в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), а 6-7 декабря местами ожидаются туман, гололед, метель.

«6 декабря в Костанайской области ожидаются местами метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанае днем 6 декабря ожидается метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

6 декабря в Северо-Казахстанской области ожидается днем на большей части осадки (преимущественно снег). Местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более.

«В Петропавловске днем 6 декабря ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — уточнили в «Казгидромете».