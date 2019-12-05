Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в четверг лишь на юго-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на юго-восток республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура днем 0+2, ночью 0-2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +12+14, ночью +1+3.

В Шымкенте переменная облачность, в конце дня временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура днем +14+16, ночью +5+7.

В Акмолинской области днем ожидаются осадки, ночью местами – небольшие осадки, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем -3+2, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются снег, туман, гололед, низовая метель. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Актюбинской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Костанайской области ожидается снег, местами – туман, гололед, низовая метель. Днем -3-8, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается небольшой дождь со снегом, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Павлодарской области днем местами ожидаются осадки, ночью – небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Карагандинской области местами ожидаются осадки, туман, гололед. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки, местами – усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с, ночью местами туман. Днем +10+15, ночью -1+4.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Туркестанской области днем местами ожидается дождь, местами – туман, днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +12+17, ночью +4+9.

В Мангистауской области ночью местами ожидаются осадки, местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Кызылординской области местами ожидаются осадки, туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, местами – гололед. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Атырауской области ночью местами ожидается снег, местами – туман, днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем -3+2, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на водных объектах северных, центральных и восточных областей республики продолжится дальнейшее усиление процесса ледообразования, на реках юго-востока и низовьях р. Сырдарьи в связи с потеплением ожидается ослабление ледовых процессов», — предупредили синоптики.