«Елбасы сказал одно, исполнители делают другое?»

Сетевые СМИ о казахском языке и латинице

«Токаев о переходе на латиницу: В алфавите имеются недостатки» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинской графике, передает Tengrinews.kz. «Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Впереди большая работа«, — написал Президент в Twitter.

«Представлена новая версия казахского алфавита на латинице» — Было уже три версии алфавита, которые так и не были приняты. Новый и, возможно, финальный вариант казахского алфавита на латинице разработали ученые института языкознания имени Байтурсынова совместно со специалисты рабочей группы. Новую графику, состоящую из 32 знаков, направят на рассмотрение правительства в ближайшие дни. Какие на этот раз произошли изменения и коснётся ли вопрос звучания казахских букв, узнавал корреспондент Almaty.tv. Переход на латиницу — необходимая реформа для чистоты казахского языка. Так считают отечественные эксперты. Капитальный ребрендинг алфавита практически на стадии завершения. Сегодня очередную версию из 32 букв представили широкой публике.

«В русском языке некоторые звуки не маркированы. Потому что у них не было такого звука. Например, «W». Сначала писали, как «В» — Кокчетав, например, затем, как «У». Говорили, что это гласное, потом согласное. У нас, к примеру, есть два гласных звука «ұ» и «ө». На латинском есть у нас такой знак. В таких словах, как: тау, ауа, сауап — «w» — это согласный звук», — объясняет директор института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден КАЖЫБЕК.

Слово «су», что значит вода, в новом варианте алфавита будут писать, прибавив к нему еще один звук — «w» (ұ). В итоге получится слово из трех букв «suw». По словам лингивистов, всё предельно просто.

«Вот слово — су. Этот правильное написание. Если мы будем писать просто букву «у», то мы потеряем вот этот звук. Поэтому необходимо добавить Ұ. Для подрастающего поколения все это может показаться дикостью. Однако необходимо к этому привыкнуть. Этого требует закон языка. Было уже три версии алфавита, которые так и не были приняты. А все из-за того, что не сохраняется чистота языка», — доктор филологических наук, профессор Алимхан ЖУНИСБЕК.

«Если этот алфавит утвердят, проблема решится. Потому что внедряется «w» (дабл ю). Он заменяет звук «у» в слове тау. Тогда мы сможем решить проблему, разделяя согласную букву и гласную «у», — говорит доктор филологических наук Анар САЛКЫНБАЙ.

Ученые говорят, в финальной версии алфавита они постарались учесть все замечания казахстанцев. Для них, привыкших писать все на кириллице, в новом варианте специалисты ввели сразу четыре символа, несвойственных «ана тілі».

««Нельзя упустить этот шанс!» — Финишная прямая выбора казахской латиницы» — Президент ТОКАЕВ вернул надежду на то, что у казахского языка появится достойная графика, считает экономист и публицист Жандос ТЕМИРГАЛИ. Он призывает не упускать этот шанс.

Предложив в мае 2017 на страницах Forbes.kz свой вариант латиницы, я получил множество писем поддержки. После чего в августе 2017 я официально внёс данный вариант в администрацию президента и профильные министерства. Вскоре получил ответное письмо МОН РК, в котором, помимо прочего, говорилось, что предложенный мной вариант «соответствует фундаментальным идеям об алфавите, также способствует сохранению звукового состава казахского языка». Тем не менее данный алфавит всё же не был утвержден по причине ранее состоявшегося выбора в пользу варианта с апострофами, который затем был спешно заменён вариантом с акутами. Таким образом, в результате бюрократических проволочек и формального исполнения, на текущий момент мы имеем уже второй неудачный вариант алфавита; впустую потрачены время и деньги. В данной связи, в июне 2019 мной было инициировано новое письмо на имя президента Токаева.

Немаловажно, что все символы данного алфавита уже имеются в компьютерной базе Microsoft Office и могут быть легко выведены в новую алфавитную систему при помощи простейшего драйвера. Как известно, Фонд развития государственного языка в мае 2018 г. в рамках программы «Рухани жаңғыру» презентовал цифровой проект казахской клавиатуры с латинскими буквами Qazaq Latyn Keyboard. В случае изменения модели казахской латинской графики необходимо произвести лишь плановое обновление драйвера компьютеров и приложения для мобильных устройств в системах AppStore и Android, без дополнительных затрат из госбюджета.

Введение нового латинского алфавита, несомненно, будет являться фактором, влияющим на повышение национального самосознания. Вместе с тем это отличный шанс для осуществления полноценной языковой реформы, которая, помимо прочего, должна включать в себя модернизацию орфографии и орфоэпии казахского языка (в том числе синхронизацию с языками-оригиналами), поднятие уровня знаний среди граждан (бесплатные языковые программы) и введение единой и простой системы оценки знаний.

Принимая во внимание вышеизложенное, искренне верю, что принятый в итоге вариант казахской латиницы будет сбалансированным во всех отношениях, учитывающим и международные языки, и мировое информационное пространство, и Тюркский мир. На сегодняшний день это большой шанс для нашей страны в укреплении независимости и построении качественно нового общества, сплочения нации через поднятие реальной роли и статуса государственного языка в жизни современного Казахстана. Давайте же повернем колесо истории в правильное русло!

Ербол КАЗИСТАЕВ, Жанна ХАБДУЛХАБАР – «Нет диграфов, есть умлаут, бревис и седиль. Как предлагают менять новый казахский алфавит на латинице» — Когда у казахского языка будет окончательный алфавит на латинской графике? Казахстанцы уже видели несколько вариантов, и каждый раз это вызывало либо смех, либо критику. Программа перехода на латиницу в стране утверждена, её реализуют до 2025 года. Переход есть, а инструмента, для того чтобы перейти, нет. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил изменить предыдущий вариант алфавита.

В казахском языке существует принцип «один звук – одна буква». Из 42 букв на кириллице девять специфические (ә, і, ң, ғ, ү, ұ, қ, ө, һ). Их написание вызывает споры и стопорит принятие решения.

Министр культуры и спорта Актоты РАИМКУЛОВА рассказала, что встречалась с Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ, который дал поручения по доработке алфавита.

«Выяснилось, что некоторые знаки казахского языка не соответствует правилам международной системы кодирования. Проблема технического характера«, – говорит Раимкулова.

Конвертер для перевода с кириллицы на латиницу и наоборот создали для быстрого набора текста. Однако, как рассказали в институте языкознания имени Ахмета Байтурсынова, проблема в том, что разные конвертеры показывают отличающиеся результаты.

Рекомендованный Министерством культуры и спорта конвертер kazlatyn.kz разработали в научно-исследовательском институте «Тіл қазына» (Министерство культуры и спорта РК). С его помощью переведены более 200 тысяч страниц текстов, программой воспользовались свыше 30 тысяч человек. Недостатки и неудобства, возникшие из-за наличия диграфов и знака «І», который несёт в себе сразу несколько звуков, составляют всего 1%, сообщают в институте. Однако даже такой низкий показатель – причина пересмотреть алфавит.

Эта работа возложена на Национальный совет по реализации латиницы при Правительстве. Созданы четыре рабочие группы: орфографическая; методическая; терминологическая; экспертно-техническая.

Каждая занимается применением латиницы в своей области. Совет возглавляет министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова.

Назира ДАРИМБЕТ – «В Казахстане предложили оставить кириллицу» — Только так можно сохранить культурное наследие, пишет в своем материале публицист Дастан ЕЛДЕС на портале Qazaquni.kz. Ниже предлагаем его точку зрения в переводе с казахского.

«С приходом президента Касым-Жомарта Токаева начался новый этап обсуждения латинизации. Оказалось, что выбранный алфавит не подходит стандартам Unicode (преобладающий в интернете стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира). Члены лингвистической комиссии, которые раньше поддерживали все три варианта, стали вдруг предлагать новые версии латиницы и критиковать утвержденный ранее вариант.

Недавно в столице прошло заседание экспертной комиссии по выбору нового латинского алфавита. Отобрали четыре проекта, в основном с диакритическими знаками на основе мирового и турецкого опыта. В отличие от утвержденного варианта они имеют преимущества: легкость письма и чтения носителями латиницы по всему миру, синхронизация с тюркскими алфавитами, простота информатизации.

Но латиница сама по себе не улучшит положение языка, не создаст литературу, не повысит уровень образования и знания английского языка. По этой причине необходимо не только обсуждение проблем латинизации, но в первую очередь – комплексное реформирование казахского языка до принятия новой письменности. Поэтому в данный момент основная задача лингвистов – сделать казахский язык кодифицированным (нормированным), узаконить написание большинства слов, довести до конца работу с терминами по международным правилам, а не сочинять свои, порой неудачные.

За 80 лет в Казахстане, после перехода с арабской графики на кириллицу создана огромная библиотека, они были даже в глухих аулах. Уже 100 % населения страны – грамотны, то есть менять «матрицу» мышления будет необходимо всему населению. Как вообще можно вести разговоры о смене письма, если мы не удосужились восстановить связь с предыдущей арабской графикой?!

Какой смысл в Казахстане переходить на латиницу, если у нас второй язык – русский, а не английский?! Казахстан географически, экономически, политически, лингвистически далек от Запада и является членом ЕАЭС, где рабочим языком является русский язык. В данном случае необходим логический подход и здравый смысл, а не политизация языковой проблемы. Ясное дело, что при втором (русском) языке по всем параметрам изучать казахский язык удобней, выгодней, быстрей на кириллице, чем на латинице, особенно русскоязычным. Не говоря о богатой казахской литературе на кириллице.

В Узбекистане после перехода на латиницу ситуация сложилась таким образом, что взрослые не читают на латинице. Более 70 % литературы издано на кириллице, а молодежь уже не читает на ней, падает уровень образования и растет количество русских классов! Такая перспектива ждет и казахский язык, учитывая его слабость как государственного, как языка науки и высшего образования. И может вызвать отток школьников из казахских школ в русские.

Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши колллеги-узбеки и призывают узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить культурное наследие и язык».

Женис БАЙХОЖА – «Казахский язык и латиница: Елбасы сказал одно, исполнители делают другое?» — В новом телевизионном сезоне на национальном телеканале «Казахстан» появилось ток-шоу «Ашық алаң» («Открытая площадка»). Далеко не все выпуски получаются интересными и содержательными. Но тот, который был посвящен переходу казахского языка на латиницу, не мог оставить равнодушным и к тому же дал немало пищи для размышлений.

По одну сторону «баррикад» встали заместитель министра культуры и спорта Нургиса ДАУЕШОВ, исполнительный директор Национального научно-практического центра (ННПЦ) «Тіл-Қазына» Ербол ТЛЕШОВ, ученый секретарь этого центра и одновременно заместитель директора Института языкознания Комитета науки МОН Анар ФАЗЫЛЖАНОВА. Последние двое и есть, по сути, главные исполнители процесса «латинизации», а центр «Тіл-Қазына», созданный в апреле прошлого года, играет в нем ключевую роль.

Роль оппонентов была доверена независимым, назовем их так, филологам, которые тоже являются сторонниками перехода на новую графику, но предлагают другой, альтернативный, подход. Кстати, они недвусмысленно заявили Тлешову и Фазылжановой, что после трех предложенных ими, а затем забракованных вариантов алфавита уважающие себя люди подали бы в отставку. Представители же ННПЦ, в свою очередь, нещадно раскритиковали ту версию латинской графики («байлатын»), которую пытаются продвинуть «альтернативщики».

Один из независимых филологов, сославшись на слова Нурсултана Назарбаева, ответил, что главная цель – приобщение нашего народа через латиницу к научно-техническому прогрессу. Но Фазылжанова с таким мнением категорически не согласилась. Мол, если бы было так, как утверждает ее оппонент, то следовало бы включить работу по «латинизации» и в программу «Цифровой Казахстан», а она ведется в рамках «Рухани Жангыру». Соответственно внедрение новой графики нацелено, в первую очередь, на обновление самого языка и через это на формирование национального самосознания, — утверждает Фазылжанова.

Налицо два совершенно разных концептуальных подхода. Первый апеллирует к «разуму» и прагматизму, поэтому считает приоритетными задачами выход через латиницу на новый уровень знаний, технологический подъем, рост конкурентоспособности казахов в условиях быстро меняющегося мира и т.д. Тогда как второй взывает к «духу» и ставит на первое место «исконность языка», национальную идентичность, национальное самосознание.

Такая разница в подходах отражается и на выборе тех языков, алфавиты которых следует (или предпочтительнее) взять как бы за образец. «Прагматики» уверены, что это должен быть английский, поскольку он доминирует в том мире, который сегодня является главной движущей силой научно-технического прогресса и развития инноваций во многих сферах жизни. Те же, кому доверено осуществить переход на латиницу, будучи ментально «почвенниками», считают иначе. Например, Тлешов в ходе ток-шоу так и сказал: «Сколько бы ни говорили про английский, но мы – прежде всего, тюркоязычный народ. Поэтому в коммуникативно-языковом плане мы должны быть ближе к странам тюркского мира».

В целом создается впечатление, что авторы алфавита задались целью серьезно затруднить будущим учащимся казахских школ, которые перейдут на латиницу, изучение английского. Между тем, стоит напомнить, что в Послании народу Казахстана от 2012 года первый президент страны, касаясь перехода на латиницу, четко сказал: «Ради будущего наших детей мы должны принять такое решение, и это создаст условия для нашей интеграции в мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета».

Как видим, первый президент в этом вопросе стоит на прагматических позициях. Для него главная цель реформы – такая модернизация языка, которая позволила бы нашему народу максимально быстро и успешно интегрироваться в мировое информационное, образовательное, научное пространство, облегчила бы казахам изучение английского как языка, идущего в авангарде современного прогресса. Полагаю, что и второй президент страны полностью разделяет эти установки. Тогда как люди, которым поручили провести «латинизацию», ориентируются на какие-то свои личные или групповые представления, нередко идущие вразрез с официально объявленным курсом. Тем самым они, по сути, дискредитируют саму идею. Неужели никто этого не видит?

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