Президент Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана

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Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Президент Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана, передает корреспондент агентства.

«Распустить милли меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва. Назначить внеочередные выборы в милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года», — говорится в распоряжении Алиева в четверг.

Распустить парламент ранее призвали депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан» – КазТАГ). По их мнению, новые выборы нужны для поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента. Идею поддержали также независимые и оппозиционные политики.

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