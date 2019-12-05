Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Президент Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана, передает корреспондент агентства.

«Распустить милли меджлис Азербайджанской Республики пятого созыва. Назначить внеочередные выборы в милли меджлис Азербайджанской Республики на 9 февраля 2020 года», — говорится в распоряжении Алиева в четверг.

Распустить парламент ранее призвали депутаты от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан» – КазТАГ). По их мнению, новые выборы нужны для поддержки курса реформ главы государства, преобразований законодательной власти и омоложения состава парламента. Идею поддержали также независимые и оппозиционные политики.