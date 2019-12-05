Две крупные автодороги из Нур-Султана в регионы полностью закрыли из-за гололеда

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Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Две крупные автодороги из Нур-Султана в регионы полностью закрыли из-за гололеда, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с гололедом на участке автодороги Нур-Султан–Петропавловск: 301-341 км, граница Северо-Казахстанской области–город Кокшетау; и А-1 Нур-Султан–Петропавловск, граница Акмолинской области-граница Северо-Казахстанской-области, км 341-473 движение закрыто для всех видов автотранспорта», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться через городской номер телефона +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и WhatsApp +7 771 7444 777.

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