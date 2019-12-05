Токаев и Меркель провели переговоры в Германии

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и немецкий канцлер Ангела Меркель провели переговоры в Германии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Официальная церемония встречи президента Казахстана прошла перед зданием ведомства федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств. Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран. По завершении церемонии президент Казахстана и канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате», — сообщили в Акорде в четверг.

Как отмечается, основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.

«Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры», — сказано в сообщении.