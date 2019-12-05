Приватизация более 700 активов экономики РК откроет возможности немецкому бизнесу – Токаев

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Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – По мнению президента РК Касым-Жомарта Токаева, приватизация более 700 активов экономики Казахстана откроет возможности немецкому бизнесу, сообщает пресс-служба главы государства.

«Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. В ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает хорошие возможности для немецких предпринимателей. Чем больше инвестиций будет привлечено, тем выгоднее будет для обеих сторон», — сказал Токаев в Берлине на совместной пресс-конференции с участием канцлера Германии Ангелы Меркель в четверг.

Президент Казахстана, высказав признательность канцлеру за теплый прием, дал высокую оценку личного вклада Меркель в укрепление дружественных связей между нашими странами.

«Глава государства отметил, что в рамках преемственности своего внешнеполитического курса Казахстан продолжит реализацию инициатив первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Подчеркнув, что Германия стала первым государством Европейского союза, которое он посещает с официальным визитом в качестве президента, Касым-Жомарт Токаев назвал важным дальнейшее укрепление партнерства. По его словам, основной целью визита является придание дополнительного импульса экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами», — уточнили в Акорде.

Президент сообщил, что Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, что станет выгодным для обеих сторон.

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Главу государства журналисты попросили прокомментировать снижение объема товарооборота между двумя государствами. За восемь месяцев 2019 года экспорт из Казахстана в Германию упал на 21,4 %, что эксперты связывают с ситуацией на нефтяном рынке.

«Действительно, подобная тенденция имеет место. Главная цель моего сегодняшнего визита – изменить ситуацию. Поэтому в ходе переговоров я высказал ряд предложению госпоже канцлер», — сказал президент.

Ему также задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.

«Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество», — сказал Токаев.

Меркель в своем выступлении отметила вклад Назарбаева в достижение высокого уровня взаимопонимания с Казахстаном.

«Она назвала плодотворными состоявшиеся переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, высказав уверенность в том, что их результаты позволят вывести двусторонние связи на новый уровень», — добавили в Акорде.

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