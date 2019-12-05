Приватизация более 700 активов экономики РК откроет возможности немецкому бизнесу – Токаев

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – По мнению президента РК Касым-Жомарта Токаева, приватизация более 700 активов экономики Казахстана откроет возможности немецкому бизнесу, сообщает пресс-служба главы государства.

«Германия, будучи четвертой по величине экономикой мира, занимает пока лишь 12-е место в нашей экономике с точки зрения инвестиционного присутствия. В ближайшее время состоится приватизация 700 крупных, средних и малых активов нашей экономики, что открывает хорошие возможности для немецких предпринимателей. Чем больше инвестиций будет привлечено, тем выгоднее будет для обеих сторон», — сказал Токаев в Берлине на совместной пресс-конференции с участием канцлера Германии Ангелы Меркель в четверг.

Президент Казахстана, высказав признательность канцлеру за теплый прием, дал высокую оценку личного вклада Меркель в укрепление дружественных связей между нашими странами.

«Глава государства отметил, что в рамках преемственности своего внешнеполитического курса Казахстан продолжит реализацию инициатив первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Подчеркнув, что Германия стала первым государством Европейского союза, которое он посещает с официальным визитом в качестве президента, Касым-Жомарт Токаев назвал важным дальнейшее укрепление партнерства. По его словам, основной целью визита является придание дополнительного импульса экономическому сотрудничеству и политическому взаимодействию между странами», — уточнили в Акорде.

Президент сообщил, что Казахстан готов предложить особые условия для немецких инвесторов, что станет выгодным для обеих сторон.

Главу государства журналисты попросили прокомментировать снижение объема товарооборота между двумя государствами. За восемь месяцев 2019 года экспорт из Казахстана в Германию упал на 21,4 %, что эксперты связывают с ситуацией на нефтяном рынке.

«Действительно, подобная тенденция имеет место. Главная цель моего сегодняшнего визита – изменить ситуацию. Поэтому в ходе переговоров я высказал ряд предложению госпоже канцлер», — сказал президент.

Ему также задали вопрос о сотрудничестве в рамках внедрения в Казахстане системы дуального образования.

«Действительно, дуальное образование имеет очень большое значение для развития нашей экономики. Мы использовали немецкий опыт, сотрудничаем с Германией в этом деле и продолжим сотрудничество», — сказал Токаев.

Меркель в своем выступлении отметила вклад Назарбаева в достижение высокого уровня взаимопонимания с Казахстаном.

«Она назвала плодотворными состоявшиеся переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, высказав уверенность в том, что их результаты позволят вывести двусторонние связи на новый уровень», — добавили в Акорде.