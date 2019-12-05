Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Движение на ряде республиканских трасс закрыто или ограничено из-за гололеда в Казахстане, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«5 декабря с 19.00 в Акмолинской области в связи с гололедом закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан–Петропавловск» (304-341 км, Кокшетау–граница СКО)», — сообщил в четверг официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

С 19.00 в Северо-Казахстанская области в связи с гололедом закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан–Петропавловск (341-473 км, граница Акмолинской области–Петропавловск).

«5 декабря с 12.40 в Карагандинской области в связи с гололедом введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы–Екатеринбург (1003-641 км, Караганда–Балхаш). 5 декабря с 12.40 в Карагандинской области в связи с гололедом введено ограничение для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Кызылорда–Павлодар (906-424 км, Топар–Жезказган)», — добавил Нурахметов.