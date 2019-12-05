Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Магистральный газопровод «Сарыарка» планируют обременить правами третьих лиц, передает корреспондент агентства.

«Разрешить АО «АстанаГаз КМГ» совершить сделку по обременению правами третьих лиц магистрального газопровода «Сарыарка», путем заключения договора аренды с АО «Интергаз Центральная Азия», — говорится в проекте постановления правительства в четверг.

Ранее МИА КазТАГ сообщало, что 100% акций АО «АстанаГаз КМГ» и газопровод «Сарыарка» намерены включить в список стратегических объектов.

Напомним, старт строительству газопровода «Сарыарка» 11 декабря 2018 года дал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как сообщало министерство энергетики, выработана схема финансирования, пополнения уставного капитала проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т80,3 млрд (АО ФНБ «Самұрық-Қазына» и АО НУХ «Байтерек» по Т40,15 млрд), в том числе заемных средства банков на сумму Т102 млрд и инвестирование пенсионных активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в облигации АО «АстанаГаз КМГ» на сумму Т85 млрд.

8 июня стало известно, что на строительство газопровода «Сарыарка» АО «Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек», дочерней организацией которого является БРК, получило бюджетный кредит более чем на Т23,5 млрд.

С реализацией проекта власти ожидают улучшения экологической обстановки в регионах вдоль трассы магистрального газопровода «Сарыарка» (Жезказган, Караганда, Темиртау, Астана) путем замещения угля. По предварительным прогнозам, к 2030 году уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ уменьшится на 60-70 тыс. тонн в год.