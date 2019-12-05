Сенатор: Мы поспешили с исключением требования о внесении в парламент РК подзаконных актов

Нур-Султан. 5 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты поспешили с исключением требования о внесении в парламент подзаконных актов вместе с законопроектом, заявил председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Владимир Волков.

«Одно время при внесении проектов законов в парламент требовалось внесение и подзаконных актов. Но на стадии принятия последнего закона «О правовых актах» это требование было исключено. Мы поняли, что поспешили. И вот теперь это требование мы хотим вернуть», — сказал Волков в четверг в кулуарах сената.

Данное предложение, по его словам, поддержала и вице-министр юстиции Наталья Пан, которая выступала на первом заседании совета по совершенствованию законотворческого процесса при сенате.

«Наш совет больше будет работать над внесением концептуальных предложений, связанных с совершенствованием самого законотворческого процесса. Это будут целые блоки. Например, сегодня разница между законом и подзаконным актом обсуждалась. (…) Все, что ложится в плоскость законотворчества, будет предметом обсуждения. Это дискуссионная площадка с правом выработки рекомендаций в адрес сената, в адрес комитетов, в адрес уполномоченных органов, министерств и правительства», — отметил Волков.

Пан во время выступления на совете сообщила о разрабатываемом минюстом законопроекта по вопросам совершенствования нормотворчества.

«Касательно исполнения обязанностей по одновременной разработке проектов законов и подзаконных к ним нормативных правовых актов предлагается в проекте законов не допускать отсылочные нормы на подзаконные нормативные правовые акты в случае их отсутствия. Кроме того, в законопроекте предусмотрена поправка, в соответствии с которой минюст при согласовании проекта закона дает заключение и по проекту подзаконного нормативно-правового акта», — сказала она.

Также замглавы минюста рассказала об установлении ограничений вносимых поправок в новые законы.

«В рамках законопроекта предлагается не допускать изменение статьи закона или его отдельной части ранее, чем через год после ее изменения, за исключением случаев, когда поправки вносятся на основании требований закона более высокого уровня, поручения президента, а также в целях реализации решений Конституционного совета», — добавила Пан.