Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. Территорию в радиусе 30 км от Алматы намерены сделать зоной интенсивного расселения, говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

«Зона расселения занимает южную центральную часть зоны влияния города Алматы с пригородной зоной, вдоль основных планировочных осей автодорог республиканского и областного значения, железнодорожными ветками и представлена территорией города Алматы и зоной интенсивного расселения в радиусе 25-30 км от города Алматы. Кроме этого, вдоль планировочной оси «север-юг» сложилось расселение, связанное с индустриально-промышленным и рекреационным направлением развития», — говорится в документе.

При этом отмечается, что основным принципом развития территорий подзоны расселения агломерации является территориальное ограничение развития города Алматы, в том числе за счет развития городов-спутников и городов-контрмагнитов.

«Составляющими элементами зоны расселения являются существующие городские и сельские населенные пункты, необходимо предусмотреть реконструкцию существующей и размещение перспективной застройки, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, экологически чистых коммунально-производственных объектов, дополнительных хозяйственных территорий в пределах зоны сельского расселения», — отмечается в проекте.

Также предусматривается эффективное использование территорий населенного пункта за счет реконструкции территорий, занятых не сейсмостойким ветхим, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям жильем.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщило, что Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик и Узынагаш хотят сделать контрмагнитами Алматы и центра Алматинской агломерации.