Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик и Узынагаш хотят сделать контрмагнитами Алматы

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Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик и Узынагаш хотят сделать контрмагнитами Алматы, передает корреспондент агентства.

«Такие крупные населенные пункты Алматинской области, как Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик, Узынагаш являются контрмагнитами и спутниками центра Алматинской агломерации, города Алматы, и расположены они в зоне интенсивных агломерационных процессов», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

Согласно документу, Алматинская агломерация состоит из частей пяти административных районов Алматинской области: Енбекшиказахского, Жамбылского, Илийского, Карасайского, Талгарского и части территории Капшагайской городской администрации.

«Все эти территории сосредоточены вокруг центра (ядро) агломерации – города Алматы и входят в зону Алматинской агломерации. Самая густонаселенная часть территории Алматинской области, где расположено большинство торгово-финансовых и научно-образовательных учреждений находится в Алматинской агломерации и имеет наиболее интенсивные агломерационные связи», — сказано в документе.

Ожидается, что южная граница агломерации будет проходить по юго-западной границе Каргалинского сельского округа Жамбылского района, далее в западном направлении по южной границе Карасайского района и охватывать северную часть территории Иле-Алатауского ГНПП.

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«Западная граница агломерации проходит по южной части Илийского района, от озера Сорбулак на севере района, далее проходит вдоль западных границ Мынбаевского, Таранского, Карасуского сельских округов Жамбылского района. С севера граница Алматинской агломерации проходит по южному берегу Капшагайского водохранилища, охватывает юго-западную часть Шенгельдинского сельского округа и снова выходит на берег водохранилища с западной стороны, проходит по западной границе Жетыгенского сельского округа Илийского района и огибает с севера озеро Сорбулак», — уточнили разработчики.

С восточной стороны граница будет начинаться с Иле-Алатауского государственного национального природного парка, его северо-восточной части, дальше идти в северном направлении и охватывать часть территории Енбекшиказахского района по восточным границам Коктобинского, Тургенского, Каракемерского, Байдибек бия, Акшийского сельских округов.

«Наиболее урбанизированной и плотно заселенной зоной с городами-спутниками в границах Алматинской агломерации выглядит широтное направление – вдоль предгорий Заилийского Алатау», — отмечается в документе.

Северная часть меридионального направления в расселении населения, как ожидается, будет сформирована вдоль автомобильной трассы Алматы–Капшагай, там же будут расположены крупные транспортно-логистические центры в селах Отеген батыр и Жетиген. С восточной стороны автотрассы, на западном берегу Капшагайского водохранилища – город Капшагай с развитой зоной отдыха.

«Все населенные пункты, расположенные в границах Алматинской агломерации, имеют устойчивые связи трудового, экономического и культурно-бытового характера. В зону агломерации входят 188 населенных пунктов Алматинской области и город Алматы. Общая площадь земель агломерации составляет 939,5 тыс. га», — говорится в новой редакции.

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В расширенной версии поправок указано, что Алматинская агломерация в данных границах «не выделяется в отдельную административную единицу, не нарушается сложившееся административное деление и управление территориями, все земли находятся в ведении акимата Алматинской области».

«В соответствии с подпунктом 6-1) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» территория Алматинской агломерации относится к территориальным объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации с установлением соответствующих норм и правил градостроительного освоения и развития территории. Территориальное развитие и градостроительное освоение как в республике, так и в Алматинской агломерации должно происходить в строгом соответствии с функциональным зонированием территории по целевому назначению и хозяйственному использованию, в соответствии с определением целесообразности ведения сельскохозяйственной, рекреационной, природоохранной, промышленной и строительной деятельности», — подчеркнули разработчики.

Они отметили, что для планомерного регулирования развития и градостроительного освоения территорий населенных пунктов, входящих в состав Алматинской агломерации, были разработаны и утверждены генеральные планы Алматы и населенных пунктов Алматинской области.

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