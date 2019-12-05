Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Владимир Радионов. Школы в Казахстане будут строить по типовым проектам, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Действительно, есть злоупотребления в части того, что завышаются цены при подготовке документов на финансирование тех или иных объектов (школ, детских садов, которые строятся за счет бюджетных средств – КазТАГ). Эту проблему мы хотим в корне решить через применение типовых проектов», — сказал Смаилов на заседании сената парламента РК в четверг.

По словам первого вице-премьера, в настоящее время в «Госэкспертизе» при министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) создана информационная система, в которую уже загружено 11 тыс. проектов, которые ранее были разработаны.

«Поэтому нами предлагается, во-первых, применять типовые проекты, особенно на социальных объектах, во-вторых, предусматривается возможность повторного применения проектно-сметной документации (ПСД) для новых объектов. Как показывает практика, повторная ПСД оказывается в три раза дешевле, чем вновь разработанная. Поэтому мы идем через типовые проекты и соответствующие поправки в законодательство, обязывающие бюджетных администраторов использовать типовые проекты, нами вносится» — резюмировал Смаилов.

Проблему высокой стоимости строительства школ и детсадов на заседании поднял сенатор Серик Джаксыбеков.

«В прошлом году депутаты побывали в Алматы в школе и детском саду, построенными предпринимателем. Нам рассказали, какие трудности испытывал предприниматель во время сдачи данного объекта. В основном это касалось излишеств, которые в школе присутствовали. Так, он в трехэтажной школе лифт смонтировал, но принимающая сторона запретила им пользоваться, потому что это дополнительные расходы бюджета на содержание. Спортзал он сделал большой – его заставили сделать меньше, якобы опять дополнительные расходы. С одной стороны, требования вроде бы справедливые. Но когда углубленно стали изучать, то увидели странную картину: такого же размера школа, что строится за счет государственных средств, стоит в разы дороже», — рассказал сенатор.

Такая ситуация, по его мнению, складывается в силу того, что проектным организациям выгодно сделать большую цену объекта, потому что она зарабатывает 1-3% от сметной стоимости. Будущему подрядчику это тоже выгодно: чем больше средств выделяется, тем больше доход.

«И мы предлагаем посмотреть, есть ли возможность изменить порядок формирования цены проектной организацией, чтобы она не была зависима от стоимости проекта. Корень зла в том, что они изначально закладывают неоправданно высокую цену. А доказательства, что строить можно дешевле, есть на каждом шагу», — считает Джаксыбеков.