Нур-Султан. 5 декабря КазТАГ – Махамбет Абжан. Сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией.

«Участвуют 46 депутатов, не проголосовавший – один, «за» – 45, «против» – нет, воздержавшихся – нет. Закон принят», — зачитала спикер сената парламента РК Дарига Назарбаева в четверг результаты голосования по проекту закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве».

В заключении комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената говорится, что данное соглашение совершено 13 сентября 2018 года в Анкаре.

«Взаимодействие между двумя странами в рамках соглашения включает такие сферы военного сотрудничества, как военная подготовка и обучение; проведение совместных учений; оборонная промышленность; военные, научные и технические исследования; а также картографию, гидрографию, топогеодезическое обеспечение и друге направления», — говорится в заключении.

Вице-министр обороны РК Тимур Дандыбаев в кулуарах сената сообщил корреспонденту агентства, что после получения независимости «Турция оказала нам первую военно-техническую помощь еще в 1997-1998 годах».

«Это соглашение имеет историческое значение. Принятые в 1993-1994 годах соглашения в основном регулировали отношения в области образования. Они раскрывали не полностью всю суть наших взаимоотношений. Сейчас мы расширили свои полномочия, расширили возможности в отношениях с Турецкой Республикой», — добавил он.