— «Грозит ли Ирану скорое обрушение?».

Издание Asharq Al-awsat опубликовало статью под названием «Iran Still Selling Oil Despite US Sanctions» — «Иран продолжает продавать нефть, несмотря на американские санкции».

В ней говорится так: «Иран продолжает поставлять свою нефть на международный рынок, вопреки американским санкциям в отношении тегеранского экспорта», — заявил в понедельник вице-президент страны Эсхак Джахангири, выступая по государственному телевидению. При этом он еще сказал, что «максимальное давление» Вашингтона на Тегеран провалилось.

«Несмотря на давление Америки… и наложенные ею санкции на наш экспорт нефти, мы все еще продолжаем продавать нашу нефть (на международном рынке), прибегая к использованию иных способов… в условиях, когда даже дружественные страны перестали покупать нашу нефть, опасаясь введения мер наказания со стороны Америки», — процитировало агентство Reuters слова Джахангири.

Напряженность в отношениях между этими двумя не жалующими друг друга странами достигла критической точки в прошлом году после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из заключенного между Ираном и мировыми державами соглашения, по которому Тегеран обязывался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

Выступая на проводившемся в понедельник в штате Кентукки мероприятии, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции в отношении Тегерана дали эффективные результаты, выражающиеся в уменьшении богатства Ирана и снижении его способности торговать с остальным миром.

«Хорошая новость заключается в том, что весь остальной мир, который говорил Трампу о том, что американские санкции не сработают, был не прав. Санкции оказались невероятно эффективными», — сказал Помпео.

Вашингтон восстановил действие санкций, направленных на прекращение всего экспорта иранской нефти. Американская администрация при этом заявила о том, что оно стремится заставить Иран пойти на ведение новых переговоров с целью заключения в большей мере объемлющего соглашения. Но другие мировые державы, подписавшие ядерную сделку 2015 года, не стали восстанавливать действие своих аналогичных санкций.

Тегеран отверг возможность проведения новых переговоров до тех пор, пока Вашингтон не вернется в (заключенную в 2015 году) ядерную сделку.

«Им не удалось сократить наш нефтяной экспорт до нуля, как они планировали», — сказал Джахангири».

Издание National Interest опубликовало материал под названием «Is Iran Near Collapse?»

— «Грозит ли Ирану скорое обрушение?».

В нем излагается следующее: «Экономический кризис (в Иране) отчасти является результатом экономических санкций, в особенности тех из них, которые были введены Соединенными Штатами в мае 2018 года и касаются продажи иранской нефти (на международном рынке). Нефть является локомотивом иранской экономики, на ее долю приходится четверть ВВП страны и три четверти государственных доходов Ирана. Поскольку показатель нефтяного экспорта в среднесуточном выражении за прошедший год снизился с 2,45 миллиона баррелей до 0,26 миллиона баррелей, экономика Ирана впала в серьезную рецессию.

Курс национальной валюты после восстановления Вашингтоном действия антииранских санкций обрушился, усугубляя финансовые проблемы иранского общества, настолько, что один доллар с рук стоит 135 тысяч риалов».

Согласно опубликованному в конце октября прогнозу МВФ, в текущем году падение ВВП Ирана составит 9,5 процента. Как следствие, Иран по показателю ВВП может откатиться на уровень десятилетней давности, когда он был равен $410,557 миллиарда. Инфляция в стране достигла 31 процента. Массовые протесты в Иране происходят на фоне острого кризиса в экономике страны.

