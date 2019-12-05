К 2050 году в Алматинской агломерации будут проживать почти 25% населения страны – проект

Алматы. 5 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. К 2050 году в Алматинской агломерации будут проживать почти 25% населения страны, говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

«К прогнозному сроку проектирования (2050 год) в Алматинской агломерации будут проживать 4530,8 тыс. человек или 24,5% населения страны. При этом в городской местности будут проживать 3351,9 тыс. человек, а в сельской местности – 1178,9 тыс. человек. Темпы роста всей численности населения Алматинской агломерации к 2050 году составят 62,8% (или 1747,5 тыс. человек), в том числе в городской местности составит 68,1% (или 1358 тыс. человек), а в сельской местности – 49,3% (или 389,5 тыс. человек)», — говорится в документе.

При этом отмечается, что к 2050 году уровень урбанизации в Алматинской агломерации составит 74%, а доля сельских жителей к 2050 году составит 26%.

Согласно проекту уже к 2035 году численность населения Алматинской агломерации вырастет на 35,6%.

«К 2035 году численность населения Алматинской агломерации увеличится по сравнению с исходным годом на 35,6% или на 991,7 тыс. человек и составит 3775,1 тыс. человек. В разрезе городской и сельской местности сравнительно высокий рост ожидается в городах агломерации на 38,8% (774,6 тыс. человек) и составит 2768,5 тыс. человек. При этом в сельской местности численность населения увеличится на 27,5% (на 217,1 тыс. человек) и составит 1006,6 тыс. человек», — отмечается в документе.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщило, что Капшагай, Каскелен, Талгар, Есик и Узынагаш хотят сделать контрмагнитами Алматы и центра Алматинской агломерации. Также сообщалось, что территорию в радиусе 30 км от Алматы намерены сделать зоной интенсивного расселения.