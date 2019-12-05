Уровень воды на кызылординскоом участке Сырдарьи близится к опасной отметке

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2017

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ — Уровень воды на кызылординскоом участке Сырдарьи близится к опасной отметке, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту (ГП) р. Сырдарья – ГП протока Жосалы уровень воды приближается к опасной отметке. Фактический уровень на 08.00 – 638 см. (…) Ожидается дальнейшее повышение уровня воды», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Синоптики отметили, что уровень опасной отметки равен 665 см (выход воды на пойму).

«Критическая отметка – 770 см (подтопления населенного пункта)», — резюмируется в сообщении.

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