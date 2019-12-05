Все научные работы должны проходить проверку через программу на заимствования – МОН РК

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Все научные работы должны проходить проверку через программу на заимствования, заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Внедрили, купили (систему антиплагиата – КазТАГ). Впервые – была моя инициатива – мы ее купили. В нормативно-правовые акты внедрены специальные требования. Отныне все (научные: курсовые, дипломные, магистерские – КазТАГ) работы должны проводить проверку через специальную программу на заимствования», — сообщил Аймагамбетов в четверг в кулуарах сената.

При этом министр отметил, что «заимствования могут быть разные».

«Может быть совпадений, условно, 15%, 25%, 40%. Но надо внутри проваливаться и смотреть, иногда бывает совпадения на свои же работы. Иногда бывают совпадения, где уже есть ссылки. Поэтому просто говорить о том, что совпадения это и есть не корректное заимствование – это является тоже неправильным. Об этом ученые во всем мире знают. Поэтому даже когда справку дают, никогда не пишут, что это некорректное заимствование, говорят, здесь анализ, столько-то процентов заимствований и там уже в анализе видно, где заимствования, где ссылки, на кого заимствования», — добавил он.

Также, по его словам, старые работы на антиплагиат проверяться не будут.

«Закон обратной силы не имеет», — резюмировал Аймагамбетов.

Напомним, ранее директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова заявила СМИ, что ответственный секретарь МОН РК Арын Орсариев якобы является руководителем коррупционной схемы. По ее словам, на Национальную образовательную базу данных (НОБД) из бюджета были перечислены Т48 млн, а работы оказались не выполнены. Также она пожаловалась на преследования со стороны вице-министра образования и науки Казахстана Рустема Бигари и еще одного замглавы МОН – Фатимы Жакыповой.

1 сентября Бигари сообщил, что 8 апреля 2019 года агентством РК по противодействию коррупции по пункту 2 части 3 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК было начато досудебное расследование, но 8 августа 2019 года уголовное дело прекращено этим же органом за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

16 сентября Жакыпова сообщила, что ее диссертация была проверена Национальным центром государственный научно-технической экспертизы, который обладает единственной программой проверки на плагиат научных трудов, выполняемых в Казахстане. Также она добавила, что подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В начале ноябре в пресс-службе МОН РК сообщили, что Фатима Жакыпова «в связи с переходом на другую работу, согласно законодательству РК, в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица».

13 ноября стало известно, что Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК.