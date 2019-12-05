В магистратуру медфакультетов РК принимают продавцов и дизайнеров

Нур-Султан. 5 декабря. КазТАГ – Мадина Алимханова. В магистратуре медицинских факультетов принимают кандидатов, закончивших бакалавриат по специальностям дизайн, продажа продовольственных товаров и так далее, сообщил депутат сената парламента РК Манап Кубенов.

«Выпускник бакалавриата получил возможность подавать документы по любой другой образовательной программе, даже не родственной специальности и не имея базовых знаний, может стать магистром любой науки. На примере Казахского национального университета им. аль-Фараби (кстати, такая картина повсеместно, можете сделать ревизию), любой факультет возьмите. (Министр образования и науки РК Аймагамбетов – КазТАГ) Асхат Канатович, магистранты учатся не по своей специальности. Вот медицинский факультет, я сделал анализ, пофамильно есть. Здесь из 16 магистрантов, у восьми базовые знания – это продавцы продовольственных товаров, двое дизайнеров, один телеоператор и так далее. Напрашивается вопрос – для чего и для кого готовить специалистов? Во всяком случае, не для успешного развития страны и в целом нашего общества», — сказал Кубенов на заседании сената в четверг, обращаясь к главе МОН РК.

При этом он отметил, что возможность для слабоподготовленных бакалавров поступить в магистратуру появилась после того, как прием в нее передали центру тестирования МОН.

«Передали прием в магистратуру центру тестирования МОН, который в принципе не заинтересован в отборе сильных бакалавров и отсеве слабых, во всяком случае, мне так кажется. Например, снизили проходные баллы с 70 до 46. Таким образом, появилась возможность человеку, имеющему низкие знания, поступить в магистратуру. У кандидатов на учебу, набравших 70 баллов, есть возможность даже получить грант. Например, зная английский язык, претендент может поступить фактически на любую специальность, так как проходной по языку – 25, а по специальностям, по остальным блокам, – по 7 баллов», — отметил сенатор.

В свою очередь Аймагамбетов пояснил, что главной целью введенных изменений при приеме в магистратуру было дать возможность вузам зарабатывать на учебе магистрантов.

«Главная цель была в чем – чтобы магистратуре деньги шли за магистрантов. До этого система была такая: министерство образования, в отличие от бакалавриата, распределяло количество мест по каждому вузу – тебе 200 мест, тебе 20, тебе 40. А МОН в прошлом году приняло решение и законодательно данная норма была утверждена, что теперь проходят так же как по бакалавриату единое тестирование и по баллам присуждают гранты, и с этим сертификатом, с этим грантом, студент может выбрать любой вуз и вузы будут конкурировать за студентов», — ответил он.

При этом министр заверил, что возможности поступить в магистратуру не по своей специальности нет.

«До этого была система, когда каждый вуз самостоятельно проводил экзамены, самостоятельно готовил вопросы, каждый вуз самостоятельно принимал решение и зачислял, и было очень много вопросов к существующей системе. Сейчас единое тестирование проводится Национальным центром так же, как по бакалавириату и здесь есть вопросы пререквизитности. Если он до этого необходимой компетенции не получил – пререквизитность определенных курсов – то он на ту или иную образовательную программу поступить не может. Медицинские факультеты – таких фактов нету, мы проверим, потому что медицинские вузы – там есть спецтребования. Но даже если не по медицинским, есть по всем остальным – по пререквизитности, он должен до этого пройти. Если он до этого не прошел, предыдущего уровня нет, он не может поступить», — заверил Аймагамбетов.

Однако сенатор Кубенов зачитал ряд фамилий магистрантов медицинских факультетов с указанием специальностей, полученных ими в бакалавриате.

«Я извиняюсь, Асхат Канатович не в курсе. Я могу даже код назвать (…). Тут по коду они учатся все в магистратуре. Тут можно юридический факультет взять, любой факультет – вот, технология производства в промышленном животноводстве, не имея юридического образования – магистратура на юрфаке. Любой факультет возьмите – это по всем вузам нашей страны. Да, университеты должны зарабатывать деньги, но не таким образом. Сегодня ради денег готовы любого принять без экзаменов, лишь бы заплатил. Вы посмотрите внимательно, кого мы готовим и для чего. Бывает, индустриальные промышленные университеты готовят специалистов сельского хозяйства. Тоже нелепость. Как может индустриально-промышленный институт готовить ветеринаров без базовых на это основ? Прошу разобраться», — сказал депутат.