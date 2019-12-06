Алматы. 6 декабря. КазТАГ — 10 крупных автодорог вокруг Алматы планируют оснастить шумозащитными устройствами, передает корреспондент КазТАГ.

«В проекте для прохождения магистральных автодорог зарезервированы коридоры, ширина которых в зависимости от расчетной интенсивности транспортных потоков принята в соответствии со СНиП РК 3.03-09-2006 «Автомобильные дороги, а также СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». Для основных автотранспортных потоков ширина в красных линиях, с учетом применения шумозащитных устройств, принята: 1) Автодорога Алматы – Усть-Каменогорск на участке: БАКАД – Капшагай – «Жана Иле» – 226,5 м, БАКАД – 150 м; 2) Автодорога Западная Европа – Западный Китай – 130 м; 3) Новая Кульджинская трасса – на участках: граница города Алматы – БАКАД – 125 м, БАКАД – граница агломерации – 140 м; 4) Автодорожный обход с западной стороны Первомайской площадки и г. Капшагай на участках: «Среднее полукольцо»: от 132 до 330,5 м; 5) Верхняя Талгарская трасса на участках: БАКАД – г. Талгар – г. Есик – 50 м, г. Есик – Кульджинская трасса – 150 м; 6) Автодорога Алматы – Бишкек на участке: БАКАД – с. Узынагаш – 140 м; 7) Дополнительный выход из Алматы (автодорога Западная Европа – Западный Китай) на участке: БАКАД – с. Узынагаш – 330,5; м 8) Автодорога местного значения Алматы – Хоргос (вдоль железнодорожной магистрали Жетыген – Хоргос) – 50 м; 10) Автодорога Алматы – Нур-Султан на участках: БАКАД – с. Акши – 140 м», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

При этом отмечается, что проектные площади земель автомобильных дорог общего пользования установлены согласно СН РК 3.03-02-2013 «Отвод земель для автомобильных дорог».

Как сообщается, данные территории являются зоной государственных и общественных интересов. Наличие прав собственности или владения участками в пределах зон автомобильного транспорта не является основанием для использования их в любых других целях, кроме основного функционального назначения или условно разрешенных видов деятельности.