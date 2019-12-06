Красный крест хочет организовать в Казахстане встречу стран по проблемам детей боевиков

Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ — Международный комитет Красного креста (МККК) хочет организовать в Казахстане встречу стран по проблемам детей боевиков, сообщает пресс-служба Акорды.

«МККК, в рамках своего мандата и исходя из гуманитарных соображений, готов поддержать усилия вашего правительства путем организации своих посещений лиц, задержанных в Казахстане в связи с их вовлеченностью в конфликты на Ближнем Востоке. Мы были бы рады продолжить обмен мнениями по этому вопросу. Наконец, как мы ранее предлагали, хотели бы организовать в Нур-Султане или Алматы встречу с представителями других стран региона, сталкивающихся со схожей проблемой, в целях обмена опытом по этой сложной теме», — говорится в пятницу в письме президента МККК Петера Маурера президенту РК Касым-Жомарту Токаеву в связи с успешным проведением гуманитарной операции по возвращению 14 казахстанских детей из Ирака.

Также Маурер отмечает необходимость укрепления взаимодействия Казахстана и МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из зон конфликтов.

«Развивая успех операции «Жусан», Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи», — говорится в письме руководителя гуманитарной организации.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что 14 казахстанских детей вызволили из иракской тюрьмы и вернули на Родину. Тогда в пресс-службе министерства иностранных дел (МИД) РК отметили, что «эти несовершеннолетние граждане Казахстана находились в иракской тюрьме со своими матерями, отбывающими наказание за причастность к террористической деятельности».