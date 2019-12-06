Несколько новых железнодорожных линий могут появиться вокруг Алматы

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Алматы. 6 декабря. КазТАГ — Несколько новых железнодорожных линий могут появиться вокруг Алматы, передает корреспондент агентства.

«Проектом предлагается строительство обводной железнодорожной линии сообщением Жетыген – Казыбек бек; строительство вторых путей с электрификацией на участке Алматы 1 – Жетыген – Хоргос; строительство железнодорожной линии (с перспективной электрификацией) сообщением Жетыген – Коскудук», — говорится в проекте новой редакции межрегиональной схемы территориального развития Алматинской агломерации.

При этом отмечается, что, согласно СП РК 3.03-116-2014 «Отвод земель для железных дорог», в целях обеспечения сохранности, устойчивости, прочности железнодорожных сооружений и безопасности движения подвижных составов местными исполнительными органами (МИО) устанавливаются контролируемые зоны железных дорог, не включаемые в полосу предоставления железных дорог: за чертой населенных пунктов – на расстоянии 50 м от полосы предоставления железных дорог в обе стороны; в населенных пунктах – на расстоянии 20 м от полосы предоставления железных дорог в обе стороны.

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