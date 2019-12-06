Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. 450 сел в Казахстане утратят статус населенных пунктов, передает корреспондент агентства.

«В порядка 450 сельских населенных пунктах проживают менее 50 человек, которые согласно законодательству об административно- территориальном устройстве должны утратить статус населенного пункта и включиться в состав ближайшего населенного пункта», — сообщили в министерстве национальной экономики Казахстана в пятницу, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

Также в ведомстве сообщили, что по сведениям комитета статистики, 103 сельских населенных пункта имеют численность населения более 10 тыс. человек и привело в пример село Атамекен в Мангистауской области с населением более 40 тыс. человек и село Косшы в Акмолинской области, в котором проживают более 35 тыс. человек.

Напомним, 22 ноября МИА КазТАГ сообщило о том, что в законодательстве отсутствует четкий механизм изменения категории городов, которые не соответствуют своему статусу по численности населения.

«Одной из проблем регионов является низкая плотность населения в сельских территориях, что приводит к снижению уровня жизни и образования, отсутствию социальных услуг и неэффективным затратам местного бюджета. При этом плотность населения в южных регионах значительно выше, чем в северных регионах страны. В этой связи, в целях решения вышеуказанных вопросов предлагается внести изменения в ряд законодательных актов в части уточнения механизма изменения категории городов в категории сельских населенных пунктов», — приводил КазТАГ выдержку из концепции поправок по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.