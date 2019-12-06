Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы не соответствующие статусу города Казахстана, передает корреспондент агентства.

«На сегодня в Республике Казахстан насчитывается 13 городов, не соответствующих статусу города по численности населения: Степняк (Акмолинская область) 3535 человек; Ерейментау (Акмолинская область) 9736 человек; Державинск (Акмолинская область) 6058 человек; Темир (Актюбинская область) 2570 человек; Жем (Актюбинская область) 1771 человек; Шар (Восточно-Казахстанская область) 7570 человек; Серебрянск (Восточно-Казахстанская область) 8578 человек; Каражал (Карагандинская область) 9664 человек; Каркаралинск (Карагандинская область) 8191 человек; Казалинск (Кызылординская область) 7758 человек; Форт-Шевченко (Мангистауская область) 7103 человек; Сергеевка (Северо-Казахстанская область) 7771 человек; Булаево (Северо-Казахстанская область) 7756 человек», — сообщили в министерстве национальной экономики Казахстан, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

В случае изменения статуса указанных городов, их категории планируют изменить, исходя из требований действующего законодательства в села или поселки.

«Согласно действующему законодательству об административно- территориальном устройстве, категория населенных пунктов определяется, исходя из численности населения, инфраструктурной обеспеченности, наличия железнодорожных станций и других экономически важных объектов», — пояснили в МНЭ.

Согласно представленной информации, не соответствующие своему прежнему статусу населенные пункты образовались «в связи с миграционными процессами».

Напомним, 22 ноября МИА КазТАГ сообщило о том, что в законодательстве отсутствует четкий механизм изменения категории городов, которые не соответствуют своему статусу по численности населения.

«Одной из проблем регионов является низкая плотность населения в сельских территориях, что приводит к снижению уровня жизни и образования, отсутствию социальных услуг и неэффективным затратам местного бюджета. При этом плотность населения в южных регионах значительно выше, чем в северных регионах страны. В этой связи, в целях решения вышеуказанных вопросов предлагается внести изменения в ряд законодательных актов в части уточнения механизма изменения категории городов в категории сельских населенных пунктов», — приводил КазТАГ выдержку из концепции поправок по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.

При этом отмечалось, что не соответствуют своему статусу по численности населения 13 городов Казахстана.