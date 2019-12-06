Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Власти Узбекистана предъявили новые обвинения Гульнаре Каримовой – дочери покойного экс-президента страны Ислама Каримова, передает корреспондент агентства.

«Генеральной прокуратурой и министерством юстиции Узбекистана проводится совместная работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах. Как ранее сообщалось, в рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой», — сообщили в генпрокуратуре Узбекистана в пятницу.

Как заявили в узбекском надзорном органе, «это послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам».

«Следствие установило, что Каримова руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц. Каримова и ее сообщники уже отбывают назначенное судом наказание за преступления, совершенные в составе организованных групп. В настоящее время, следствием установлено, что Каримова располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Каримова путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании», — говорится в сообщении.

В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба, по версии узбекских правоохранителей, составила свыше $165 млн и 85 млрд сум.

«Каримовой предъявлено новое обвинение по преступлениям, связанным с вымогательством, хищением путем присвоения или растраты, заключением сделки вопреки интересам Республики Узбекистана и организацией преступного сообщества, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса. Определением Яшнабадского районного суда по уголовным делам Ташкента в отношении Каримовой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия по делу, защиту прав и законных интересов Каримовой осуществляют семь адвокатов, привлеченных ею и ее близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений. В настоящее время, следствие по делу окончено, Каримова знакомится с материалами уголовного дела с участием адвокатов», — заключили в генпрокуратуре Узбекистана.

Напомним, старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Узбекистан инициировал арест активов Каримовой в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд.