Нур-Султан. 6 декабря. КазТАГ – Махамбет Абжан. 500 сельских округов преобразуют в села в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«На сегодня в стране насчитывается порядка 500 сельских округов, состоящих из одного населенного пункта. В отношении таких сельских округов местными исполнительными органами проводятся мероприятия по изменению их категории с сельских округов в села», — сообщили в министерстве национальной экономики в пятницу, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

Данные изменения ведомство объясняет тем, что структура указанных сельских округов «не соответствует требованию по наличию в составе нескольких населенных пунктов».

«Так, согласно закону РК «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан», сельский округ – это регион (часть территории республики), имеющий в составе несколько населенных пунктов», — объяснили в миннацэкономики.

Напомним, 22 ноября МИА КазТАГ сообщило о том, что в законодательстве отсутствует четкий механизм изменения категории городов, которые не соответствуют своему статусу по численности населения.

«Одной из проблем регионов является низкая плотность населения в сельских территориях, что приводит к снижению уровня жизни и образования, отсутствию социальных услуг и неэффективным затратам местного бюджета. При этом плотность населения в южных регионах значительно выше, чем в северных регионах страны. В этой связи, в целях решения вышеуказанных вопросов предлагается внести изменения в ряд законодательных актов в части уточнения механизма изменения категории городов в категории сельских населенных пунктов», — приводил КазТАГ выдержку из концепции поправок по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти.